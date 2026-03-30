Посланици НСРС о повећању плата

АТВ
30.03.2026 07:05

Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске данас ће, на посебној сједници, разматрати сет закона који ће омогућити повећање плата буџетским корисницима.

Плате запосленима у здравству, образовању и култури, управи, правосуђу и МУП-у, од првог априла, биће увећане за пет одсто. За ову намјену, из буџета ће бити издвојено готово 70 милиона марака.

Нафта

Економија

Цијене нафте порасле на више од 115 долара по барелу

Одговорним радом Владе ублажиће се инфлаторни удар на грађане, узрокован сукобом на Блиском истоку и свјетском енергетском кризом, поручио је премијер Саво Минић.

Ово повећање најављено је током доношења овогодишњег буџета, а након анализе његовог пуњења у првом тромјесечју, почиње реализација.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

