Аутор:АТВ
29.03.2026
19:20
Коментари:0
Република Српска наставља дипломатску офанзиву. Крај идућег мјесеца је резервисан за САД, а почетак маја за Русију. Прије тога, велике посјете би требало да буду и Републици Српској.
Крајем априла Сједињене америчке државе, након тога Русија. Ни на томе неће стати. Српска је, каже Милорад Додик, једина у региону која је успјела да има добре односе са Русијом, новом администрацијом САД-а, те да гаји добре односе с Мађарском, Израелом и Србијом.
"За малу Републику Српску, која има око милион становника, вјерујте да се то издигло далеко више од њеног значаја", каже Додик и додаје:
"Наш однос са Русијом је ојачан у погледу блискости и истих вриједности. Без обзира на покушај неки, ово што смо ми отворили нешто са новом америчком администрацијом, што је било веома рационалан потез, на крају крајева морам да кажем да сам о томе разговарао са Русима на највишем нивоу, који сматрају да то што је било нама уведене санкције да су биле неправедне, као што су санкције према њима неправедне. Ми нисмо успоставили наше односе са новом администрацијом, па смо увели Русима санкције. Сви знају да нисмо. Ми смо и даље ојачали наше односе".
Намјера комуникације са највећим свјетским силама је да се покаже шта су стварни проблеми у БиХ. То Српска не ради на штету Бошњака, нити било кога другог, што се за другу страну не може рећи.
"У спољној политици Конаковић не представља Србе, он искључиво ради против Републике Српске и српских интереса, не интереса политичара, него интереса српског народа овдје. У сваком случају, сваки одлазак Конаковића или Бећировића негдје знајте да је усмјерен против Републике Српске. Зато ми морамо да у нашим дипломатским активностима улажемо максималне напоре, посебно у контактима са великим државама попут САД-а и нашег стратегијског партнера, најважнијег партнера у спољној политици Руској Федерацији", рекао је Жељко Будимир, професор међународних односа.
Република Српска има готово јединствену позицију. Мали је број државника и држава које у исто вријеме гаје добре партнерске односе са свим кључним актерима тренутне глобалне сцене, оцјена је Синише Пепића.
"Република Српска је то вриједним радом тима за међународне односе претходних година, прије свега, на челу са чланом Предсједништва, Жељком Цвијановић и предсједником Додиком, постигла такав резултат и она је одраз тренутне снаге, али исто тако и визије руководства Републике Српске у актуелним геополитичким околностима", истиче Пепић.
Важне делегације ће посјетити и Републику Српску. Ускоро ће стићи из Руске Федерације. Са представницима из Српске ће извршити одређену инвентуру изградње руско-српског храма у Бањалуци, тврди Милорад Додик.
Лидер СНСД-а каже и да се значајне посјете очекују за обиљежавање Дана пробоја јасеновачких логораша у Доњој Градини. Ту би требало да дође и висока делегација из САД-а, предвођена специјалним изаслаником америчког предсједника Доналда Трампа за антисемитизам.
