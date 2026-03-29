Мазалица подсјетио Суљагића: Израел није подржао њемачку резолуцију о "геноциду у Сребреници"

Аутор: АТВ
29.03.2026
13:58
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица рекао је да се, у духу најновије декларације бошњачких вјерских и политичких представника о осуди исламофобије и "лажних наратива", а која негира антисемитизам код Бошњака, јавља Емир Суљагић да се прикаже пријатељем Јевреја.
Нажалост, навео је Мазалица за Срну, основни мотив политичког дјеловања муслимана у БиХ није базиран на вриједностима, већ на тлачењу оних слабијих и оних који им сметају у остваривању доминације из времена ага и бегова.
"Тако одједном Емир Суљагић постаје пријатељ Јевреја, па каже да је "пријатељ јеврејског народа који је посветио свој јавни и приватни живот очувању мостова између Бошњака и Јевреја - често уз велику личну цијену", али не говори због чега је плаћао ту цијену, вјероватно због растућег антисемитизма код муслиманске популације у БиХ, од отворене подршке Палестини и Ирану, до забране конференције рабина у Сарајеву и бацања израелских пасоша у канту за смеће", истакао је Мазалица.
Он је нагласио да Суљагић покушава Јевреје окренути против Милорада Додика, који ето негира геноцид у Сребреници, а над Јеврејима је исто извршен геноцид - Холокауст, па би то требали разумјети.
"Јевреји, да просвијетлимо Суљагића, генерално не подржавају тезу о наводном геноциду у Сребреници, јер је то девалвирање и релативизација самог појма геноцида и оног што се десило Јеврејима у Другом свјетском рату. Подсјетићу Емира Суљагића да Израел није подржао њемачку резолуцију о 'геноциду у Сребреници' од 23. маја 2024. године", указао је Мазалица.
Он је навео да од како су САД отворено подржали Израел, сукобили се са Ираном, али и отворено говоре о заштити хришћана у БиХ, Суљагић и остали бошњачки политичари воде битку на неколико фронтова: праве се луди на константну мајоризацију коју проводе над Србима и Хрватима, глуме добре односе са Јеврејима и заборављају да су икад ишта имали са Ираном.
- Све заједно то је један велики салто мортале који је незабиљежен на овим просторима - закључио је Мазалица.
