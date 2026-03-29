Цвијановић: Сраман однос бошњачких представника према невиним жртвама у Јасеновцу

29.03.2026
Сраман је однос бошњачких представника према невиним и недужним српским, јеврејским и ромским жртвама страдалим у логору Јасеновац и његовом највећем стратишту, Доњој Градини, написала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ у објави на Иксу.
"Однос којим се привилегују жртве свог народа, а потцјењују све друге показује немоћ и стање духа који преовладава у њиховој политичкој и менталној орбити. Што више исијавају мржњу, као што то ради Суљагић, лакше нам је објаснити с ким имамо посла", навела је Цвијановић.
The shameful attitude of Bosniak representatives toward the innocent Serbian, Jewish, and Roma victims who perished in the Jasenovac camp and its largest execution site, Donja Gradina, is disgraceful. This approach privileging victims of their own people while diminishing all… https://t.co/hFtnre14sw— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 29, 2026
