Logo
Large banner

Цвијановић: Конаковић се озбиљно бламира

Аутор:

АТВ

29.03.2026

11:17

Коментари:

1
Фото: АТВ

Министар иностраних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Kонаковић озбиљно се бламира својим нагађањима и измишљањем, када спомиње Конференцију конзервативне политичке акције у Тексасу на којој сам учествовала, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Умјесто тога, навела је Цвијановић, боље би му било да оде на њихов сајт, провјери ко је био најављен и ко је учествовао.

"Врло је једноставно. Конаковић је лик који се стално правда и упорно настоји да покаже успјехе свог дипломатског дјеловања - којих у стварности нема. Тај политички живот који Конаковић сада живи зове се, укратко, дефанзива, и то заслужена. Користио је све ресурсе БиХ да би се обрачунавао са Републиком Српском, СНСД-ом и Милорадом Додиком, а на крају се обрачунао сам са собом, захваљујући тонама лажи које су три деценије пласирали сарајевски политичари, укључујући самог Конаковића, а и оне који га вуку као приколицу", написала је она на Икс-у.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (1)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner