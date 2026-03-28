Додик: БиХ срља у дефинитивни распад, Уставни суд показао да је то неминовно

Аутор:АТВ
28.03.2026
15:25
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да БиХ срља у дефинитивни распад, а да су посљедње одлуке крњег Уставног суда само показале да је то неминовно.
"На овај начин нико не може бити задржан. Ово је насиље. Ово нигдје нема у свијету, поготово у демократским системима", рекао је Додик новинарима у Бањалуци коментаришући одлуку крњег Уставног суда да неуставним прогласи одређене одредбе Закона о полицији Републике Српске.
Свијет
Трамп: Куба је сљедећа
Према његовим ријечима, иза свега је покварена намјера да се сваки дан на нови начин удара на Републику Српску.
"У Републици Српској је кулминација незадовољства таквим приступом огромна. Нико не може да нам забрани да ми имамо међународне контакте, то нема ни у најстрашнијим режимима, да ми треба да питамо Сарајево да би комуницирали с неким", рекао је Додик, преноси Срна.
