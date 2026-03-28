Трамп: Куба је сљедећа

АТВ

28.03.2026

14:30

Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је, у говору о војним успјесима Сједињених Америчких Држава, да је "Куба сљедећа", иако није прецизирао шта планира да уради са том острвском државом.

Шта Трамп планира за Кубу након војних успјеха?

Трамп је, током говора на инвестиционом форуму у Мајамију, у којем је хвалио успјехе америчке војне акције у Венецуели и Ирану, рекао да је "изградио сјајну војску", која "понекад мора да се користи", преноси Ројтерс.

"Изградио сам ову сјајну војску. Рекао сам - никада нећете морати да је користите. Али понекад морате да је користите. И Куба је, узгред буди речено, сљедећа. Али претварајте се да то нисам рекао", казао је Трамп.

Иако Трамп није прецизирао шта тачно планира да уради са Кубом, раније је често говорио да вјерује да је влада у Хавани, која се суочава са тешком економском кризом, на ивици колапса.

Његова администрација је посљедњих седмица отворила преговоре са неким представницима кубанског руководства, а Трамп је наговијестио да би америчка брза војна акција могла бити могућа.

Економија Кубе на ивици: Да ли ће Трамп искористити кризу?

Кубански предсједник Мигел Дијаз Канел је раније казао да та земља преговара са САД, у покушају да избјегне потенцијални војни сукоб.

Економија Кубе је погођена поремећајима у увозу нафте, на коју се та земља ослања за рад електрана и транспорт.

Доналд Трамп

Америка

Kuba

