Logo
Large banner

Ово су посљедње ријечи жртве групног силовања која је умрла путем еутаназије

Аутор:

АТВ

28.03.2026

10:00

Коментари:

1
Ноелија Кастиљо жртва групног силовања умрла путем еутаназије
Фото: Screenshot / X

Дјевојка, која је 2022. године преживјела групно силовање од стране бившег дечка и неколико миграната у прихватном центру, након чега се бацила са зграде и остала у колицима, преминула је након еутаназије на сопствени захтјев.

Обучена у своју најљепшу хаљину и нашминкана, примила је смртоносну инјекцију у четвртак увече. Нико није био са њом када је умрла, и нико није покушао да је одврати.

kresojevic

Бања Лука

Незнање или манипулација: Кресојевић напао Електрокрајину због нерада Града

Њена породица се скоро двије године борила против одлуке да прихвати асистирано самоубиство. Недавно је Европски суд за људска права (ЕСЉП) одбацио тужбу коју је поднио њен отац. Ноелија Кастиљо је још једном потврдила своју жељу прије него што је заувијек затворила очи.

"Желим да идем сада у миру и да окончам своју патњу", рекла је дјевојка, након чега јој је убризгао средство од ког је преминула.

Умрла је у болници у Барселони око 20 часова, што су касније потврдиле и власти.

Пола сата раније, њена породица је била са њом. Ноелија се опростила од родитеља, баке и браће и сестара. Опроштај је трајао дуже него што је планирано. На крају, двадесетпетогодишњакиња је замолила све да напусте собу како би асистирано самоубиство могло да почне.

Док је лијек даван у тишини, испред болнице је избио протест. Чак и након њене смрти, случај наставља да дијели земљу. Ноелија Кастиљо није била само веома млада, већ и тешко трауматизована.

Доња Кола

Бања Лука

Катастрофално стање надомак Бањалуке: Мјештани забринути

Према њеном сопственом исказу, одлучила је да умре након групног силовања и скока са небодера. Од тада је била парализована од струка надоле и патила је од великих болова.

"Више не могу да се носим са свим што ме мучи у глави, са свим што сам доживјела", рекла је у једном интервјуу.

У парламенту у Мадриду, извршење њене жеље довело је до бурних сцена и жестоке вербалне размјене - неки су то чак назвали "егзекуцијом".

Еутаназија је легализована у Шпанији 2021. године на захтјев љевичарске владе, подсјећа "Курир".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ноелија Кастиљо

eutanazija

Шпанија

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Напад на Израел, војник поред фрагмента иранске ракете

Свијет

Рат на Блиском истоку се управо проширио

3 ч

0
Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа

Свијет

Трамп запријетио: Ова држава је сљедећа

3 ч

0
Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

Свијет

Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

3 ч

0
Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

Свијет

Жена из БиХ осуђена због смрти тинејџерке

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра

12

04

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

12

02

Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

11

58

Амиџић: Интерес инвеститора екстерна потврда финансијске позиције Српске

11

57

На граничном прелазу забрањен саобраћај шлеперима и теретњацима са приколицом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner