Ово су посљедње ријечи жртве групног силовања која је умрла путем еутаназије

Аутор:АТВ
28.03.2026
10:00
Коментари:1
Дјевојка, која је 2022. године преживјела групно силовање од стране бившег дечка и неколико миграната у прихватном центру, након чега се бацила са зграде и остала у колицима, преминула је након еутаназије на сопствени захтјев.
Обучена у своју најљепшу хаљину и нашминкана, примила је смртоносну инјекцију у четвртак увече. Нико није био са њом када је умрла, и нико није покушао да је одврати.
Њена породица се скоро двије године борила против одлуке да прихвати асистирано самоубиство. Недавно је Европски суд за људска права (ЕСЉП) одбацио тужбу коју је поднио њен отац. Ноелија Кастиљо је још једном потврдила своју жељу прије него што је заувијек затворила очи.
"Желим да идем сада у миру и да окончам своју патњу", рекла је дјевојка, након чега јој је убризгао средство од ког је преминула.
— G R I F T Y (@GriftReport) March 26, 2026
GANG-RAPE VICTIM, 25, TO DIE BY EUTHANASIA TODAY AFTER COURTS OVERRULE FATHER’S DESPERATE BID TO SAVE HER!
Noelia Castillo was brutally gang-raped in 2022 by her ex-boyfriend and three other men – then jumped from a fifth-floor building in a suicide… pic.twitter.com/hXX573lh22
Умрла је у болници у Барселони око 20 часова, што су касније потврдиле и власти.
Пола сата раније, њена породица је била са њом. Ноелија се опростила од родитеља, баке и браће и сестара. Опроштај је трајао дуже него што је планирано. На крају, двадесетпетогодишњакиња је замолила све да напусте собу како би асистирано самоубиство могло да почне.
Док је лијек даван у тишини, испред болнице је избио протест. Чак и након њене смрти, случај наставља да дијели земљу. Ноелија Кастиљо није била само веома млада, већ и тешко трауматизована.
Према њеном сопственом исказу, одлучила је да умре након групног силовања и скока са небодера. Од тада је била парализована од струка надоле и патила је од великих болова.
"Више не могу да се носим са свим што ме мучи у глави, са свим што сам доживјела", рекла је у једном интервјуу.
У парламенту у Мадриду, извршење њене жеље довело је до бурних сцена и жестоке вербалне размјене - неки су то чак назвали "егзекуцијом".
Еутаназија је легализована у Шпанији 2021. године на захтјев љевичарске владе, подсјећа "Курир".
