Logo
Large banner

Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

Аутор:

АТВ

28.03.2026

08:45

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X

Дванаест америчких војника рањено је, од којих двојица тешко, у иранском војном нападу на ваздухопловну базу Принц Султан у Саудијској Арабији, истакао је амерички званичник за "Ројтерс".

До сада је, у сукобима на Блиском истоку, према званичним подацима погинуло 13 америчких војника. Исто тако, од почетка израелско-америчког рата против Ирана, од 28. фебруара, рањено је више од 300 америчких војника.

Регион

Америчка војска изјавила је да се њих 273 већ вратило на дужност, преноси "Јутарњи.хр".

Истовремено је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп, такође у петак, 27. марта, изјавио да је "Куба сљедећа".

То је рекао током говора на инвестиционом форуму у Мајамију, на којем је величао успјехе америчке војне акције у Венецуели и Ирану.

Кошарка

Иако Трамп није прецизирао шта тачно планира учинити са том острвском државом, често наглашава како вјерује да је влада у Хавани, суочена са тешком економском кризом изазваном америчким санкцијама, на ивици колапса.

Његова администрација посљедњих седмица отворила је преговоре са дијелом кубанског руководства, док је сам Трамп наговијестио да би војна акција могла бити могућа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Америка

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner