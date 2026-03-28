Жесток напад на америчку базу, рањено више војника

28.03.2026
08:45
Дванаест америчких војника рањено је, од којих двојица тешко, у иранском војном нападу на ваздухопловну базу Принц Султан у Саудијској Арабији, истакао је амерички званичник за "Ројтерс".
До сада је, у сукобима на Блиском истоку, према званичним подацима погинуло 13 америчких војника. Исто тако, од почетка израелско-америчког рата против Ирана, од 28. фебруара, рањено је више од 300 америчких војника.
Америчка војска изјавила је да се њих 273 већ вратило на дужност, преноси "Јутарњи.хр".
Истовремено је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп, такође у петак, 27. марта, изјавио да је "Куба сљедећа".
То је рекао током говора на инвестиционом форуму у Мајамију, на којем је величао успјехе америчке војне акције у Венецуели и Ирану.
Иако Трамп није прецизирао шта тачно планира учинити са том острвском државом, често наглашава како вјерује да је влада у Хавани, суочена са тешком економском кризом изазваном америчким санкцијама, на ивици колапса.
Његова администрација посљедњих седмица отворила је преговоре са дијелом кубанског руководства, док је сам Трамп наговијестио да би војна акција могла бити могућа.
