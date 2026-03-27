Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице

Аутор:АТВ
27.03.2026
21:57
Коментари:0
Специјални изасланик америчког предсједника Стивен Виткоф изјавио је да се Сједињене Државе надају да ће састанци са представницима Ирана бити одржани до краја седмице.
"Мислимо да ће доћи до састанака ове седмице. Свакако се томе надамо", рекао је Виткоф на инвестиционом форуму у Мајамију.
Свијет
Он је истакао да САД имају на преговарачком столу план од 15 тачака који је већ раније представљен иранској страни.
"Очекујемо њихов одговор, то би ријешило сва спорна питања, укључујући обогаћивање уранијума, контролу нуклеарног материјала, складиштење и механизме надзора", рекао је Виткоф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму