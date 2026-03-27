Виткоф: Вашингтон очекује састанак са Техераном до краја седмице

АТВ

27.03.2026

21:57

Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Специјални изасланик америчког предсједника Стивен Виткоф изјавио је да се Сједињене Државе надају да ће састанци са представницима Ирана бити одржани до краја седмице.

"Мислимо да ће доћи до састанака ове седмице. Свакако се томе надамо", рекао је Виткоф на инвестиционом форуму у Мајамију.

Он је истакао да САД имају на преговарачком столу план од 15 тачака који је већ раније представљен иранској страни.

"Очекујемо њихов одговор, то би ријешило сва спорна питања, укључујући обогаћивање уранијума, контролу нуклеарног материјала, складиштење и механизме надзора", рекао је Виткоф.

