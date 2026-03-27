Тијело жене пронађено у замрзивачу: Троје дјеце остало без мајке

Аутор:

АТВ

27.03.2026

21:50

Фото: pexels

Тијело жене пронађено је у замрзивачу у њеном дому у Векфилду, Великој Бритнији, а њен муж је ухапшен под сумњом за убиство, преноси Фанпаге.

Тијело Каролан Баракло, мајке троје дјеце, пронађено је 6. марта у њеном дому у Векфилду, када су на лице мјеста изашли официри полиције Вест Јоркшира и хитна помоћ.

Обдукција је утврдила да је узрок смрти био ударац у главу, док се даља истрага наставља.

Њен муж, Дејвид Баракло, ухапшен је и оптужен за убиство сљедећег дана, те се појавио пред Општинским судом у Лидсу.

Саслушање је потврдило околности проналаска тијела, али тачне околности смрти још увијек нису јасне, а истрага је у току. Сигурно је, међутим, да у злочину нису учествовале друге особе, преноси Телеграф.рс.

