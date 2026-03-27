Марко Рубио открио када би могао бити готов рат у Ирану

Аутор:АТВ
27.03.2026
18:26
Амерички државни секретар Марко Рубио разговарао је са новинарима након састанка министара спољних послова Г7 у Француској. САД очекују да ће операција против Ирана бити завршена у року од неколико недјеља, а не мјесеци, рекао је Рубио.
„Имамо циљеве и веома смо увјерени да смо на прагу да их остваримо“, рекао је.
Рубио је рекао да би Иран могао да покуша да уведе систем путарина за пролаз кроз Ормуски мореуз, али је додао да би свака трајна путарина била „неприхватљива“.
На питање о односима између Москве и Техерана, рекао је да Русија не чини ништа што би могло да се мијеша или утиче на војне операције САД у Ирану.
На питање о могућности америчке копнене инвазије на Иран, рекао је: „Можемо постићи све наше циљеве нашим копненим снагама. Али увијек ћемо бити спремни да предсједнику пружимо максималну флексибилност и могућност прилагођавања непредвиђеним околностима ако се оне појаве'', преноси Курир.
