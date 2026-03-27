Logo
Large banner

Марко Рубио открио када би могао бити готов рат у Ирану

Аутор:

АТВ

27.03.2026

18:26

Коментари:

0
Марко Рубио
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Амерички државни секретар Марко Рубио разговарао је са новинарима након састанка министара спољних послова Г7 у Француској. САД очекују да ће операција против Ирана бити завршена у року од неколико недјеља, а не мјесеци, рекао је Рубио.

„Имамо циљеве и веома смо увјерени да смо на прагу да их остваримо“, рекао је.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Ауто-мото

Да ли со са путева штети аутомобилима?

Рубио је рекао да би Иран могао да покуша да уведе систем путарина за пролаз кроз Ормуски мореуз, али је додао да би свака трајна путарина била „неприхватљива“.

На питање о односима између Москве и Техерана, рекао је да Русија не чини ништа што би могло да се мијеша или утиче на војне операције САД у Ирану.

Невријеме у Хрватској

Регион

Хаос у Хрватској: Више повријеђених, оштећене школе

На питање о могућности америчке копнене инвазије на Иран, рекао је: „Можемо постићи све наше циљеве нашим копненим снагама. Али увијек ћемо бити спремни да предсједнику пружимо максималну флексибилност и могућност прилагођавања непредвиђеним околностима ако се оне појаве'', преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марко Рубио

Америка

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дарко Лазић

Сцена

Дарко Лазић први пут у јавности након смрти брата: Ево гдје ће наступити

2 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.

Кошарка

Тотални преокрет у МВП трци: Ево како стоји Јокић

2 ч

0
У понедјељак почиње Цвјетна недјеља: Један обичај се посебно односи на жене које желе да затрудне

Друштво

У понедјељак почиње Цвјетна недјеља: Један обичај се посебно односи на жене које желе да затрудне

2 ч

0
Бањалучани почели масовно да купују један предмет

Бања Лука

Бањалучани почели масовно да купују један предмет

2 ч

0

Више из рубрике

Агент Тајне службе упуцао сам себе док је био на задатку

Свијет

Агент Тајне службе упуцао сам себе док је био на задатку

2 ч

0
Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

Свијет

Милионер погинуо, а његов син (14) тешко повријеђен у судару чамаца

4 ч

0
Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

Свијет

Туга! Преминула дјевојка (20) након прославе рођендана

5 ч

0
Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа

Свијет

Расте притисак на Сару Фергусон да свједочи о Џефрију Епстину

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

15

Ово обољење је најчешћи узрок срчаног и можданог удара

20

12

Лото резултати: Извучени бројеви у 25. колу

20

11

Момци из Бразила: Хитлерови насљедници

20

10

Тодоровићима из Приједора се умножило богатство

20

00

Жртва групног силовања преминула путем еутаназије: Имала је три посљедње жеље

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner