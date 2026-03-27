Тотални преокрет у МВП трци: Ево како стоји Јокић

27.03.2026
По први пут у пресјеку МВП трке у НБА лиги од почетка сезоне на челу нису Никола Јокић или Шеј Гилџус-Александер.
Виктор Вембањама је скочио са трећег на прву позицију и преузима примат у трци за престижну награду.
Више се не гледа само као сјајан дефанзивац, већ и као неко ко у нападу предводи Спарсе.
Проценти од 24,2 поена, 11,2 скока и 3,1 блокаде су респектабилни и донијели су му прво мјесто.
Шеј Гилџус-Александер је пао са врха, упркос томе што постиже више од 30 поена у просјеку, уз врло мало изгубљених лопти и јако високим процентима шута.
Никола Јокић се са четвртог попео на треће мјесто, док је Лука Дончић, који има врло буран март мјесец иза себе, сада пао на четврту позицију.
https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder:— NBACentral (@TheDunkCentral) March 27, 2026
1. Victor Wembanyama
2. Shai Gilgeous-Alexander
3. Nikola Jokić
4. Luka Dončić
5. Jaylen Brown
6. Cade Cunningham
7. Jalen Johnson
8. Kawhi Leonard
9. Donovan Mitchell
10. Anthony Edwards
