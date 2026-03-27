Logo
Large banner

Тотални преокрет у МВП трци: Ево како стоји Јокић

Аутор:

АТВ

27.03.2026

17:55

Коментари:

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић додаје лопту нападачу Мемфис Гризлиса Оливије-Максенсу Просперу у првом полувремену НБА кошаркашке утакмице.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brandon Dill

По први пут у пресјеку МВП трке у НБА лиги од почетка сезоне на челу нису Никола Јокић или Шеј Гилџус-Александер.

Виктор Вембањама је скочио са трећег на прву позицију и преузима примат у трци за престижну награду.

Више се не гледа само као сјајан дефанзивац, већ и као неко ко у нападу предводи Спарсе.

Проценти од 24,2 поена, 11,2 скока и 3,1 блокаде су респектабилни и донијели су му прво мјесто.

Шеј Гилџус-Александер је пао са врха, упркос томе што постиже више од 30 поена у просјеку, уз врло мало изгубљених лопти и јако високим процентима шута.

Никола Јокић се са четвртог попео на треће мјесто, док је Лука Дончић, који има врло буран март мјесец иза себе, сада пао на четврту позицију.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

MVP

Никола Јокић

Јокић МВП награда

NBA liga

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner