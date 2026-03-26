Каква утакмица Србина: Јокић је ово до сада урадио само два пута у каријери

26.03.2026
07:03
Кошаркаши Денвер Нагетса побиједили су и четврти пут заредом у НБА лиги, пошто су у раним јутарњим часовима по нашем времену срушили Далас Мавериксе са 142:135, чиме су се учврстили на четвртој позицији Западне конференције.
Џамал Мареј је поентерски предводио екипу са чак 53 убачена, уз шест асистенција и четири скока, али га је лоптама највише хранио наш Никола Јокић, који је одиграо још боље него против Финикс Санса прије 24 часа, и овог пута уписао идентичних 23 поена, али уз четири скока и двије асистенције више - имао је 21 ухваћену лопту и 19 додавања за кошеве!
Нагетси су од завршнице првог полувремена водили све вријеме у распону од једног поена до дванаест, Далас у појединим моментима претио, али је екипа Дејвида Аделмана наставила да пружа добре партије. Тако је када су на паркету скоро сви битни кошаркаши.
Осим једне од најбољих партија у каријери канадског плеја Мареја, Јокић је опет демонстрирао шта значи модеран прототип центра и играч који игра главом. Са 19 асистенција дошао је надомак трипл-дабл просјека на крају сезоне.
Сада му је потребно да биљежи четири асистенције по сусрету у наредних осам партија како би то и заокружио. Још један податак је нестваран.
На листи центара са највише додавања за кошеве на појединачном мечу, Јокић је уписао још једну топ пет партију, а остао је надомак 20-20-20 окршаја.
Most assists in a game by a center:— Real App (@realapp) March 26, 2026
22 — Nikola Jokic
21 — Wilt Chamberlain
19 — Nikola Jokic
19 — Nikola Jokic
19 — Wilt Chamberlain
18 — Nikola Jokic
18 — Nikola Jokic
17 — Nikola Jokic
17 — Nikola Jokic
17 — Nikola Jokic
17 — Nikola Jokic
17 — Nikola Jokic
17 — Wilt… pic.twitter.com/1NYdGJlgRW
Наиме, на врху вјечне листе је са 22 асистенције у једном окршају, а у топ 29 партија, налази се на 26 позиција. Други је Вилт Чемберлен са 21, на диоби трећег мјеста са 19 и тринаести са 17.
Јокић је други пут у каријери дошао до учинка од 19 асистенција, и ово је једна од његове најбоље три партије икада у НБА лиги у том смислу! Постао је и први центар у НБА историји са 6.000 асистенција.
