Познато када ће бити сахрањен Александар Нешовић Баја

26.05.2026 22:11

Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Александар Нешовић Баја биће сахрањен у петак, 29. маја, у 14 часова и 15 минута на Бежанијском гробљу, потврдила је породица након што је окончана званична идентификација тијела.

Институт за судску медицину "Милован Миловановић" доставио је данас Вишем јавном тужилаштву у Београду записник о извршеној идентификацији посмртних остатака који су пронађени 21. маја ове године. ДНК анализом је недвосмислено утврђено да се ради о Нешовићу, чији је нестанак супруга пријавила 13. маја око 16 часова.

Према сазнањима из истраге, Нешовић је убијен у уторак, 12. маја, у касним вечерњим сатима, између 23 часа и поноћи. Злочин се догодио у камин сали познатог београдског ресторана "27" на Сењаку, гдје је жртва упуцана.

Одмах по пријави нестанка, полиција је покренула интензивну потрагу која је неколико дана касније резултирала откривањем кључних доказа у Срему.

Четири дана након убиства, у суботу 16. маја, јаке полицијске снаге блокирале су село Путинци у општини Инђија. Тамо је пронађен аутомобил марке "хјундаи" који је, како је утврђено, егзекуторима послужио за транспорт тијела са Сењака.

Осам дана од почетка потраге, 21. маја, полиција је дошла до језивог открића у оближњем мјесту Јарковци. На територији ове општине откопано је буре за моторно уље у којем је Нешовићево тијело било забетонирано, како би се прикрили трагови злочина.

Због кривичног дјела тешко убиство и низа других кривичних дјела повезаних са овом ликвидацијом, Више јавно тужилаштво у Београду тренутно спроводи опсежну истрагу против 11 лица, а очекује се да наредни дани донесу нове детаље о мотивима овог бруталног смакнућа.

Од нестанка до проналаска материјалних доказа

1. Састанак и сукоб (12. мај)

Александар Нешовић долази у угоститељски објекат на Сењаку на унапред уговорени састанак. Прије уласка у локал, јавља се својој невјенчаној супрузи и саопштава јој локацију, након чега му телефон постаје недоступан. Током састанка у локалу избија вербални сукоб. Према наводима из истраге Саша Вуковић (48) сумњичи се да је употребио ватрено оружје, које му је претходно обезбједила и донијела супруга Данка В. и испалио више хитаца у Нешовића, наневши му смртоносне повреде.

2. Пријава нестанка и уклањање трагова (13. мај)

Пошто се Нешовић није вратио кући, породица званично пријављује његов нестанак Надлежним органима. Истовремено, унутар објекта отпочињу радње усмјерене на прикривање трагова злочина, чишћење мјеста пуцњаве и уклањање тијела из ресторана.

3.Форензички преглед и први докази (14. мај)

Више јавно тужилаштво покреће истрагу. Током детаљног увиђаја у ресторану, форензичари и поред покушаја чишћења успевају да детектују кључне доказе:

Двије чауре калибра 9 мм

Трагове крви регистроване под специјалним свјетлима

Мобилни телефон за који се сумња да је припадао оштећеном, пронађен у близини локала.

4. Проналазак тијела (21. – 22. мај)

Након вишедневног оперативног рада, припадници МУП-а лоцирају тијело Александра Нешовића на територији Војводине (у околини Инђије). Тијело је пронађено скривено на неприступачном терену, након чега је упућено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти, а надлежни органи најављују процесуирање свих одговорних лица без обзира на њихову функцију.

5. Допунски претрес и нова привођења (23. – 26. мај)

Форензички тимови поново отварају објекат на Сењаку ради допунског претреса. Том приликом пронађен је још један пројектил у унутрашњости локала. Услиједило је привођење конобара Петра У. и доношење решења о његовом притвору, чиме се круг осумњичених у овом поступку проширује.

СТРУКТУРА ОСУМЊИЧЕНИХ: Ко се све терети у поступку?

Више јавно тужилаштво у Београду води поступак против 11 лица, са прецизно подељеним улогама у зависности од тежине кривичног дела:

Саша Вуковић (48) и Марио С. (46): Терете се за кривично дјело тешко убиство и недозвољену производњу, држање, ношење и промет оружја. Вуковић се сумњичи као директни извршилац.

Данка В.: Осумњичена да је супругу обезбедила и донела комад ватреног оружја непосредно пре извршења дјела.

Веселин Милић (доскорашњи начелник ПУ за град Београд): Обухваћен истрагом јер је, према прикупљеним подацима, био присутан у објекту током извршења кривичног дјела. Терети се за пружање логистичке помоћи и учешће у радњама које су усмјерене на прикривање кривичног дјела и извршилаца.

Тројица полицијских службеника (Милићево обезбјеђење): Терете се за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и непријављивање.

Дејан С.: Сумњичи се да је пружио помоћ у транспорту извршилаца и тијела са мјеста догађаја ка унутрашњости земље.

Особље угоститељског објекта (укључујући конобара Петра У.): Терете се за уклањање материјалних трагова из унутрашњости локала и давање лажних исказа током првих информативних разговора.

Званични мотив сукоба још увијек предмет истраге Вишег јавног тужилаштва.

С обзиром на то да су у предмету прикупљени бројни материјални докази, ДНК профили и снимци, очекује се да наредна свједочења и вјештачења у потпуности расвјетле позадину овог догађаја. Истрага се интензивно наставља.

