Србин се 7 дана правио да је жена: Није могао ни да сања шта ће му се десити
Фото: Pexels

Друштвене мреже и форуми одавно су постали мјесто гдје људи траже сродне душе, пријатеље или само разбибригу, али оно са чиме се суочавају дјевојке на интернету често прелази све границе пристојности. Један анонимни корисник популарне платформе Редит одлучио је да спроведе несвакидашњи експеримент и провери како изгледа свакодневица дјевојака на овој мрежи.

Резултати до којих је дошао оставили су јавност у потпуном шоку.

Овај млади Србин је на подфоруму "AskSerbia" подијелио своје горко искуство након што је на само недјељу дана промијенио свој виртуелни профил.

"Пало ми на памет да урадим један експеримент. Промијенио сам аватар у женски да видим колико и како овде људи упадају у дм. Нисам писао у женском роду нити био нешто претерано активан, само ето сада ми је аватар био женски", започео је своју исповијест овај Србин, ни не слутећи какав ће хаос услиједити.

Оно што се догодило одмах након промјене профила оставило га је без текста. Како сам тврди, прва порука стигла је брзином свјетлости.

"У року од 2 минута ми се јавио неки лик и послије тога отприлике 2 упада у дм на дан. Нисам све сликао, само неке мени занимљиве", објашњава он и прилаже доказе у виду скриншотова разговора који су благо речено непријатни.

Један од корисника јавио му се са причом о пословном пројекту, нудећи сарадњу која укључује интимне фотографије: "Ћао, Планирам неки пројекат да радим у склопу проширења портфолиа. У питању је act/nude art/ high aesthetic. Ако ти звучи интересантно, могу ти послати неки moodboard са идејама. Ако се одлучиш можемо да се договоримо за детаље".

Међутим, прави хорор и потпуни изостанак било каквог срама услиједио је у преписци са другим корисником. Након кратког јављања и питања да ли му профил "жели помоћи", на питање око чега је потребна помоћ, услиједио је вулгаран и шокантан одговор: "Искрено, ја бих много волио да ти сликам к****, а ти да ми кажеш какав је".

Да ствар буде још бизарнија, аутор експеримента наводи да је отишао корак даље како би видио докле су мушкарци спремни да иду када мисле да разговарају са дјевојком.

"Такође сам био у фазону да ли ће ми људи сликати личну карту ако питам јер мисле да сам женско, и један ладно сликао", написао је он, уз шаљиву опаску да се из правних разлога тај посљедњи пасус ипак није десио.

На крају свог седмодневног експеримента, видно разочаран и згрожен понашањем јачег пола на интернету, послао је снажну поруку свим мушкарцима који губе компас на друштвеним мрежама.

"Не тврдим да упознавање на Редиту треба бити забрањено, али ово је јако глупо. Јављате се особама чисто јер имају женски аватар без знања како изгледа особа, колико има година, да ли је уопште женско, довољно је само да мислите да је женско...", закључује преварени експериментатор.

Након ове објаве, у коментарима су се одмах јавиле бројне девојке и жене које су потврдиле да је ово сурова реалност са којом се свакодневно суочавају. Оне наводе да је ситуација на интернету заиста таква и да је довољно само имати женско име или аватар да би сандуче постало преплављено непристојним понудама, нежељеним експлицитним фотографијама и навалентним порукама потпуних странаца.

(Телеграф.рс)

