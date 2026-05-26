Зашто сутра запалити свијећу за мир и избјегавати свађе: Славимо Светог Исидора

Постоје дани у црквеном календару који вјернике не подсјећају само на светитеље, већ и на снагу човјека да остане доследан себи чак и онда када га живот стави пред највеће искушење. Управо такав је данашњи дан, посвећен Светом мученику Исидору Хиоском, хришћанину чија је вјера била јача од страха, бола и смрти.
Његова прича вјековима изазива поштовање међу вјерницима, јер говори о човјеку који није пристао да се одрекне Христа ни онда када је знао да га због тога чекају страшна мучења. У времену када су хришћани били прогањани, Свети Исидор остао је миран, тих и непоколебљив, а његове ријечи и данас се преносе међу православним вјерницима као симбол духовне снаге.
Зато се вјерује да овај дан, 27. мај треба провести у миру, тишини и молитви, без свађа, тешких ријечи и немира.
Свети Исидор Хиоски живео је у време цара Декија, у трећем вијеку, када су хришћани широм Римског царства били изложени тешким прогонима. Био је пореклом из Александрије, а живот је проводио у посту, молитви и добрим дјелима.
Према предању, због своје снаге и храбрости одведен је у војску, али се убрзо сазнало да је хришћанин. Тада је изведен пред војводу Нумерија, који је покушавао да га натера да принесе жртву римским идолима и одрекне се вјере.
Међутим, Исидор је остао чврст у свом уверењу.
- Ако ми и убијеш тијело, над душом мојом немаш власт. Ја имам истинитог и живог Бога Исуса Христа - рекао је према хришћанском предању.
Те ријечи остале су упамћене као једно од најпотреснијих свједочења вјере из времена раних хришћанских страдања.
Када је одбио да послуша наређење, Свети Исидор био је изложен страшним мукама. Предање каже да су га тукли воловским жилама, а потом му одсјекли језик како више не би могао да говори о Христу.
Ипак, према вјеровању, ни тада није престао да слави Бога.
Управо тај тренутак многи вјерници сматрају доказом његове духовне снаге и потпуне преданости вјери. На крају је осуђен на смрт мачем и погубљен 251. године, а његово тијело је тајно сахранио пријатељ Амоније.
Касније су његове мошти пренијете у храм подигнут њему у част, а вјерници су вековима свједочили о исцељењима која су се, према предању, догађала на том светом мјесту.
У народном предању, дан посвећен Светом Исидору сматра се временом за унутрашњи мир, молитву и смирење. Вјерници данас избегавају свађе, тешке разговоре и галаму, јер се верује да овај празник подсјећа човјека колико су вјера, стрпљење и достојанство важни чак и у најтежим тренуцима.
Многи управо данас пале свећу за здравље породице и изговарају молитве за мир у дому и снагу да издрже животна искушења.
У времену када су људи често оптерећени бригама, буком и свакодневним притисцима, прича о Светом Исидору многима долази као подсетник да се највећа снага некада крије управо у тишини и вјери.
Живот и страдање Светог мученика Исидора Хиоског и данас међу вјерницима буде посебно поштовање јер његова прича није само прича о страдању, већ и о истрајности човека који није дозволио да му страх промени срце.
Зато многи вјерују да данашњи дан треба провести мирно, са молитвом и захвалношћу, сјећајући се светитеља који је показао да постоје вриједности које ни највеће муке не могу да сломе.
