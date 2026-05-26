Ова земља има чак 10.000 плажа!

Једино мјесто на Земљи које је и држава и цијели континент. Ниједна друга копнена маса не може се тиме похвалити.
Окружена океаном шеста је највећа држава на свијету са 7.688.287 квадратних километара. И овдје ствари постају бизарне.
Аустралија има више дивљих камила које лутају њеним пустињама него Саудијска Арабија.
Скоро 80% аустралијских животиња не постоји нигдје другдје на планети. Кенгури, коале, вомбати, кљунаши живе само у Аустралији. Не можете их наћи дивље нигдје другдје.
А од 10 најсмртоноснијих змија на свијету, ова државаих има сваку.
Сиднеј на источној обали је ближи Новом Зеланду него Перту на западу. Лет преко земље траје исто колико и лет од Лондона до Египта.
Аустралија има преко 10.000 плажа које се нижу дуж њене обале. Ако бисте сваки дан посјећивали нову плажу требало би вам 27 година да их све видите, преноси Н1
И оно што је можда најлуђе од свега.
Аустралија је једини континент без активног вулкана. Ипак, налази се на Улуруу, највећој свјетској каменој формацији.
