Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

Породица је, прича, највећи ослонац, а пчеларство више од позива и било какве зараде - то је вјерује, права рехабилитација. Показао се и као одличан ментор, па данас заједно са другим пчеларима из Удружења ампутираца, обучава почетнике.

„ Ми стојимо на располагању свим особама поготово особама са инвалидитетом које желе да се баве пчеларством. Да смо ту, да им помогнемо, да их усмјеримо, да их извучемо из њихових домова, да нису затворени у кући, да се сроде са природом, стојимо им првенствено 24 сата сам доступан било којем пчелару и оном са инвалидитетом и без инвалидитета“ , рекао је Гостимир Радуловић, предсједник Удружења пчелара особа са инвалидитетом и жена „ Пчелица“.

Велика је ствар видјети да се људи који су преживјели страхоте рата, ипак насмијани и задовољни. Циљ нам је да наш рад буде препознат, кажу у УДАС-у , те да мед који производе пчелари, жртве мина буде прије свега доступан свима и као и до сада, изузетно квалитетан. Њихове теглице меда стигле су и до највиших званичника.

„Наш мед је доспио до УН гдје су све земље УН добиле наше теглице меда . У Народној скупштини су сви наши званичници били одушевљени , сви су прилазили захваљивали се , поруке су фантастичне и сам министар је купио једна дио теглица из наше задруге што нам је показатељ колико озбиљно радимо прије свега", рекао је Жељко Волаш, предсједник Удружења ампутираца Републике Српске.

Особе са инвалидитетом жртве мина, истичу у УДАС-у, траже само шансу да друштву покажу за шта су све способни, шта могу да створе и буду равноправни чланови заједнице. У плану је подизање показно-едукативног пчелињака у оквиру којег би се налазила и апи комора и гдје би дјеца могла да се упознају са значајем пчела, благодетима меда и пчелињих производа.