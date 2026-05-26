Logo
Large banner

Мед из УДАС-а стигао до Народне скупштине Републике Српске и УН-а

Аутор:

Зорица Петковић
26.05.2026 19:44

Коментари:

0
Пчелар
Фото: ATV

Гостимир Радуловић, пчеларством се бави више од двије деценије и тренутно има 90 кошница. Стоодстотни је инвалид од ратне 94. године. Иако је било изузетно тешких тренутака, није се предавао.

Породица је, прича, највећи ослонац, а пчеларство више од позива и било какве зараде - то је вјерује, права рехабилитација. Показао се и као одличан ментор, па данас заједно са другим пчеларима из Удружења ампутираца, обучава почетнике.

„ Ми стојимо на располагању свим особама поготово особама са инвалидитетом које желе да се баве пчеларством. Да смо ту, да им помогнемо, да их усмјеримо, да их извучемо из њихових домова, да нису затворени у кући, да се сроде са природом, стојимо им првенствено 24 сата сам доступан било којем пчелару и оном са инвалидитетом и без инвалидитета“ , рекао је Гостимир Радуловић, предсједник Удружења пчелара особа са инвалидитетом и жена „ Пчелица“.

Велика је ствар видјети да се људи који су преживјели страхоте рата, ипак насмијани и задовољни. Циљ нам је да наш рад буде препознат, кажу у УДАС-у , те да мед који производе пчелари, жртве мина буде прије свега доступан свима и као и до сада, изузетно квалитетан. Њихове теглице меда стигле су и до највиших званичника.

„Наш мед је доспио до УН гдје су све земље УН добиле наше теглице меда . У Народној скупштини су сви наши званичници били одушевљени , сви су прилазили захваљивали се , поруке су фантастичне и сам министар је купио једна дио теглица из наше задруге што нам је показатељ колико озбиљно радимо прије свега", рекао је Жељко Волаш, предсједник Удружења ампутираца Републике Српске.

Особе са инвалидитетом жртве мина, истичу у УДАС-у, траже само шансу да друштву покажу за шта су све способни, шта могу да створе и буду равноправни чланови заједнице. У плану је подизање показно-едукативног пчелињака у оквиру којег би се налазила и апи комора и гдје би дјеца могла да се упознају са значајем пчела, благодетима меда и пчелињих производа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мед

Уједињене нације

Народна скупштина Републике Српске

Гостимир Радуловић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

врућина топлота

Друштво

Поново оборен рекорд најтоплијег мајског дана!

4 ч

0
pečeno pile recept meso

Друштво

Како постићи хрскавост и сочност печеног пилета: Пратите ове кораке

5 ч

0
У Архиву Републике Српске у Бањалуци данас је свечано отворена изложба "Тимочани у БиХ 1918", која кроз богату архивску грађу освјетљава један од најзначајнијих периода заједничке историје Срба са обје стране ријеке Дрине.

Друштво

Отворена изложба "Тимочани у БиХ 1918"

7 ч

0
horoskop astrologija

Друштво

Ови знакови улазе у период великог добитка: Новац стиже са више страна!

7 ч

0

  • Најновије

22

40

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

22

22

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

22

14

Бизаран инцидент: Скакао и забијао се у аута, бацао се на пут, једва га обуздали

22

11

Ова земља има чак 10.000 плажа!

22

11

Познато када ће бити сахрањен Александар Нешовић Баја

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner