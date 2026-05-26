Ови знакови улазе у период великог добитка: Новац стиже са више страна!

Аутор:

АТВ
26.05.2026 15:10

Фото: Pexels

Процват за три знака креће управо сада, а новац стиже са више страна, више од онога чему су се надали.

Процват за Ракове, Ваге и Водолије почиње крајем маја, и то кроз два паралелна тока прихода.

Док стари посао коначно исплаћује заостала дуговања, нови пројекти се отварају и прије него што сте стигли да их потражите.

Планете су се намјестиле тако да новац овог пута овим хороскопским знаковима стиже са стране са које се најмање очекује.

Рак: Заостали новац и породична прилика

Рак већ мјесецима има осјећај да ради превише за премало новца.

То се мијења у првој половини јуна. Новац који сте одавно отписали враћа вам се кроз неочекиван позив - највјероватније у уторак поподне - од особе за коју сте мислили да је заборавила ваш број. Рак у овом периоду добија и другу, тишу шансу, кроз некретнину у породици.

Можда је у питању издавање, продаја дијела имања или улагање рођака који коначно признаје да сте ви "глава породице" када су финансије у питању.

Савјет је једноставан: не одбијајте помоћ из ината. Ракови имају навику да кажу "снаћи ћу се сам", чиме губе и вријеме и нерве. Овог пута прихватите процват који стиже.

Вага: Двије понуде у истој недјељи

Вагама је посљедњих мјесеци све ишло "на спору ватру" - разговори без краја, договори који се отежу и клијенти који се не јављају. У јуну се све откључава.

Финансијски процват за Вагу значи двије понуде у истој недјељи, највјероватније између сриједе и петка, и обје су реалне.

Не морате да бирате, можете прихватити обје ако се добро организујете. Чест проблем код Ваге је одлагање одлуке због страха од погрешног избора. Овог пута не размишљајте данима, већ одговорите брзо.

Друга страна чека јасан сигнал, а оклијевање вас може коштати управо оног уговора који је финансијски бољи.

Водолија: Старе идеје проналазе нове партнере

Водолије имају ону фиоку пуну недовршених планова: стара апликација, мали бизнис или идеја са пријатељима око које се све распало.

Једна од тих старих идеја сада проналази правог купца или партнера. Појављује се особа из вашег ширег круга, неко кога виђате повремено, и баш та особа доноси предлог који мијења ствари из коријена.

Водолија у овом периоду не треба да глуми скромност када разговор дође до бројки; тражите колико мислите да вриједите, па додајте још мало.

Када је ријеч о инвестицијама, ово није период за ризик на слијепо. Водолијин новац сада долази кроз нешто што већ познајете и у чему сте стручни, а не кроз непознате подухвате.

Kључни савјет за све

Заједничка нит Рака, Ваге и Водолије је једноставна, неко из прошлости враћа се са конкретним предлогом. Не с поруком "како си", него с понудом.

Највећи проблем није сезона, проблем је што ова три знака имају навику да скептично гледају на оно што дође лако. Срећни знакови Зодијака овог пута неће моћи да се сакрију иза скромности, јер бројке говоре саме, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

