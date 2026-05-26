Сутра сунчано, температура до 34 степена

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће преовладавати сунчано и врло топло вријеме, уз умјерену облачност.
У другом дијелу дана доћи ће до постепеног повећања облачности са запада, а касно послије подне и увече пљускови са грмљавином шириће се од сјеверозапада према југу и истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутарња температура ваздуха биће од 13 до 19, на југу до 23, а највиша дневна од 26 до 32, те на југу до 34 степена Целзијусова, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб сјеверни и сјеверозападни вјетар, а у Херцеговини западни и југозападни, пише Срна
Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Чемерно 21, Хан Пијесак, Кнежево, Калиновик и Иван седло 23, Гацко и Соколац 25, Мркоњић Град и Дринић 26, Билећа, Сребреница, Дрвар и Сарајево 27, Рибник, Тузла, Бугојно и Ливно 28, Бијељина, Приједор, Добој, Зворник, Рудо, Србац, Бихаћ, Градачац и Сански Мост 29, Бањалука, Требиње, Фоча, Нови Град и Зеница 30, Вишеград 31 и Мостар 34 степена Целзијусова
