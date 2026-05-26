м:тел наставља са подршком сигурним кућама у БиХ: Одржан радни састанак у Сарајеву

Компанија м:тел већ другу годину снажно подржава рад сигурних кућа у БиХ. Управо зато је у Сарајеву одржан радни састанак представница сигурних кућа са Јеленом Триван, генералном директорком компаније м:тел, која је ову сарадњу и покренула.
Да ово партнерство које је у претходној години започето кампањом „Нисте саме, имате пријатеље“ није само краткорочна активност компаније м:тел, свједоче и овакви сусрети који за циљ имају размјену информација, проблема и тешкоћа са којима се суочавају ове хумане установе у БиХ, те договор о новим плановима и активностима за подршку сигурним кућама и женама жртвама насиља.
„Ми смо компанија која континуирано помаже сигурне куће. Иако су финансијски проблеми значајни, они нису једини. И управо зато, оно што је важно данас да видимо јесте на који начин да помогнемо овим женама, али и самим сигурним кућама да њихови проблеми буду препознати у друштву, да покренемо неке стратешке иницијативе. Прва би била да и друге компаније мотивишемо да имају неку врсту програма или уговоре са сигурним кућама како би те жене могле да имају економску независност, односно запослење. Такође, сви који имамо снагу да то учинимо, треба да лобирамо за иницијативе попут алиментационог фонда, те додатних капацитета за збрињавање деце“, рекла је Јелена Триван, посебно нагласивши: „Постоје проблеми које можемо да решимо и сами, а то је да не ћутимо кад чујемо врисак и јецај из другог стана. Молим све вас да почнемо од тога, а послије ћемо све ове веће ствари које иду иза тога“.
Компанија м:тел је до сада, само у финансијском смислу, за сигурне куће у БиХ обезбиједила донације у вриједности од више од 600.000 КМ, које су за ове хумане установе значиле много, а за неке чак и разлику између самог гашења сигурне куће и њеног опстанка.
Гордана Видовић, директорка Сигурне куће у Модричи, овом приликом је нагласила да већ дуго имају подршку компаније м:тел и то не само у смислу финансијских средстава него оно што је можда и битније, а то је разумијевање и заједнички труд на помоћи жртвама породичног насиља. „Иако наша кућа постоји већ 26 година, и даље нисмо ријешили неке основне проблеме с којима се жене сусрећу. Уколико не пружимо адекватну помоћ овим женама, оне се враћају у круг насиља“, наглашава Гордана Видовић.
Јасмина Мујезиновић, извршна директорка Фондације локалне демократије у Сарајеву, односно представница Сигурне куће поручила је са овог састанка да насиље над женама поприма драматичне размјере. „Ми се сада суочавамо са чињеницом да скоро сваки мјесец имамо случај фемицида у БиХ и то је нешто о чему желимо данас да разговарамо. Управо да бисмо пронашли заједно могућности да нешто учинимо, да пробудимо свијест наших комшија, пријатеља. Не могу да разумијем да неко сједи у својој кући, слуша шта се дешава код комшије и да неће да позове полицију или СОС бројеве“, рекла је Мујезиновић, нагласивши да је непријављивање насиља кривично дјело.
У претходној години, компанија м:тел је започела и снимање подкаста „Ако ћутимо, оне су саме“. Разговоре са женама које су претрпјеле насиље у породици водила је Јелена Триван, како би заједница из прве руке чула како изгледа живот жене жртве насиља.
