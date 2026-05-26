"Носиш дијаманте, а захтјеваш већи новчани фонд, да ли је то лицемјерно?": Сабаленка добила незгодно питање

Аутор:АТВ
Коментари:0
Белоруска тенисерка Арина Сабаленка је сигурном побjедом кренула у кампању Ролан Гароса, а након проласка у друго коло, већина питања је било усмјерено на накити који је носила током меча са Џесиком Бузас Манеиро.
Једно од питања је било да ли јој дијаманти можда сметају на великој врућини Париза.
- Не волим кад је лако, знате! Волим да искушавам себе. Хаљина коју носим је веома лака, не осјећам је. Мислила сам да ће бити веома тешко носити црну гардеробу, али није било, осјећам се прилично угодно - прво је прокоментарисала аутфит, а онда наставила о накиту:
- Не осјећам њихову тежину, али могу замислити како то изгледа са стране. Штавише, требало је да буде још једна огрлица, али сам помислила да изгледа можда превише, зато сам остала на само двије. Осјећам се угодно. Битно ми је да изгледам добро. Ако себи изгледам добро, онда играм боље и осјећам се још боље - навела је Сабаленка.
Тенис
Арина Сабаленка изазовним снимком усијала мреже: "Богињо, гориш"
Онда је услиједило незгодно питање поводом бојкота чији је Сабаленка дио, а све због потражње већег удјела награда за тенисере од зараде Ролан Гароса.
Констатовано је да су се појавили коментари који Арини спочитавају то што носи крајње скупоцене дијаманте, а са друге стране тражи већи новац.
- Не видим како можете да спојите те двије тотално одвојене ствари. Као што сам рекла, новчане награде... Не ради се о мени. Ту је битка за играче, за нижерангиране тенисере који се заиста муче у тениском свијету. То нема везе са мном и не борим се за себе да ми се повећа наградни фонд. Сви знају да сам добро. Боримо се за проценте од зараде и за нижерангиране тенисере, играче који се враћају из повреде, наредне генерације... Не ради се о мени - закључила је Сабаленка.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
6 д0
Тенис
2 седм0
Тенис
2 седм0
Тенис
2 седм0
Тенис
2 ч0
Тенис
20 ч0
Тенис
23 ч0
Тенис
1 д0
Најновије
16
40
16
26
16
20
16
19
16
17
Тренутно на програму