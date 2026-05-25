Крај једне ере на Ролан Гаросу, легендарни тенисер одиграо последњи меч у Паризу

25.05.2026 16:50

Фото: Tanjug / AP / Thibault Camus

Стен Вавринка завршио је посљедње поглавље своје каријере на Ролан Гаросу пошто је у првом колу поражен од Холанђанина Јаспера де Јонга резултатом 3:1 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Био је то посљедњи меч легендарног Швајцарца на теренима Ролан Гароса, јер ће на крају ове сезоне завршити богату професионалну каријеру.

Вавринка ће заувијек остати упамћен у Паризу по сензационалној 2015. години, када је освојио трофеј побједом над Новаком Ђоковићем у финалу и стигао до једног од највећих успјеха каријере.

Швајцарац је током каријере освојио три Грен слем титуле и годинама био један од ријетких играча који је успијевао да поремети доминацију „велике четворке“.

Публика у Паризу још једном је овацијама испратила једног од омиљених тенисера своје генерације, док је Де Јонг успио да поквари емотиван опроштај трофејног Швајцарца.

