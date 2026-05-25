Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
25.05.2026 08:15

Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић успјешно је стартовао на Ролан Гаросу, пошто је синоћ савладао Француза Ђованија Петши-Перикара резултатом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Тако је Ђоковић кренуо у поход ка четвртом пехару у Булоњској шуми, а 25. Гренд слем у каријери, којим би постао рекордер по трофејима са четири највећа АТП турнира.

Меч је трајао два сата и 51 минут.

Његов наредни ривал биће поново Француз Валентин Роаје, који је савладао Уга Делијена из Боливије 3:0 (6:4, 6:2, 6:2).

