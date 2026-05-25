Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић успјешно је стартовао на Ролан Гаросу, пошто је синоћ савладао Француза Ђованија Петши-Перикара резултатом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Тако је Ђоковић кренуо у поход ка четвртом пехару у Булоњској шуми, а 25. Гренд слем у каријери, којим би постао рекордер по трофејима са четири највећа АТП турнира.
Меч је трајао два сата и 51 минут.
Novak Djokovic hits cruise control 🚢#RolandGarros pic.twitter.com/Tk2Itl1dUD— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
Његов наредни ривал биће поново Француз Валентин Роаје, који је савладао Уга Делијена из Боливије 3:0 (6:4, 6:2, 6:2).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
41
11
36
11
32
11
23
11
22
Тренутно на програму