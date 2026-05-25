Logo
Large banner

Забиљежен најтоплији мајски дан икада

Аутор:

АТВ
25.05.2026 17:29

Коментари:

0
Сунце, лијепо вријеме
Фото: pexels/Tuğba

У Лондону је данас забиљежен најтоплији дан у мају икада, када је на аеродрому Хитроу измјерена температура од 33,5 степени Целзијуса.

Тиме је надмашен раније постављен рекорд од 32,8 степени Целзијуса, колико је највише било измјерено у мају, преноси Скај њуз.

Највиша дневна температура забиљежена је након што је претходне ноћи забиљежена највиша мајска температура ноћу у земљи у најмање 79 година, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лондон

Вријеме

најтоплији мајски дан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Продаје се грчко острво: Кошта мање од стана, али постоји "цака"

Занимљивости

Продаје се грчко острво: Кошта мање од стана, али постоји "цака"

5 д

0
Болница

Свијет

Потврђен још један случај менингитиса код ученика основне школе: Паника у Великој Британији

6 д

0
Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

Свијет

Кир Стармер, сам против свих: Док одбија да оде, постао је интернет спрдња

1 седм

0
Школа, учионица

Свијет

Скандал у елитној лондонској школи: Наставница отпуштена због везе са учеником

2 седм

0

Више из рубрике

Злато

Свијет

Цијена злата расте, а долар и нафта падају док се чека споразум између САД и Ирана

3 ч

0
Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом

Свијет

Драма у Конгу: Побјегли пацијенти заражени еболом

4 ч

0
Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Свијет

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

4 ч

0
Трчање

Свијет

Дјевојка (28) умрла од посљедица топлотног удара током фитнес такмичења

5 ч

0

  • Најновије

20

56

Цвијановић: Мандат новог високог представника да буде ограничен и временски

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner