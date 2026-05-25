"Чула се јака тутњава па се све затресло, као да је камион ударио у зграду": Свједоци о потресу у Хрватској

Земљотрес магнитуде 3,7 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 25. маја 2026. година у 17,25 часова, на подручју Хрватске
Није дуго требало да се послије земљотреса јаве грађани који су осјетили потрес.
"Био је то јак потрес. Добро је дрмало", наводи се на сајту ЕМСЦ.
"Осјетио сам како се све тресе, био сам на другом спрату", додао је други свједок".
#Earthquake 22 km NW of #Sinj (#Croatia) 17 min ago (local time 17:25:31). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:— EMSC (@LastQuake) May 25, 2026
"Чула се јака тутњава, а се све затресло"
Епицентар потреса био је недалеко од Врлике 39 километара сјеверно од Сплита.
"Као да је камион ударио у зграду. Тутањава је трајала пар секунди".
"Није било штете, само бука и под је подрхтавао неколико секунди", навео је један од становника Неорића, а преноси Телеграф.
Послије првог и најјачег удара услиједио је други слабији, који је додатно узнемирио локално становништво.
