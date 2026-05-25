"Чула се јака тутњава па се све затресло, као да је камион ударио у зграду": Свједоци о потресу у Хрватској

АТВ
25.05.2026 18:00

Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 3,7 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 25. маја 2026. година у 17,25 часова, на подручју Хрватске

Није дуго требало да се послије земљотреса јаве грађани који су осјетили потрес.

"Добро је дрмало"

"Био је то јак потрес. Добро је дрмало", наводи се на сајту ЕМСЦ.

"Осјетио сам како се све тресе, био сам на другом спрату", додао је други свједок".

"Чула се јака тутњава, а се све затресло"

Епицентар потреса био је недалеко од Врлике 39 километара сјеверно од Сплита.

"Као да је камион ударио у зграду. Тутањава је трајала пар секунди".

"Није било штете, само бука и под је подрхтавао неколико секунди", навео је један од становника Неорића, а преноси Телеграф.

Послије првог и најјачег удара услиједио је други слабији, који је додатно узнемирио локално становништво.

