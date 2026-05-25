Руски предсједник Владимир Путин потписао је закон којим се одобрава ангажовање Оружаних снага за заштиту руских грађана ухапшених на основу одлука страних судова без учешћа Русије, или судова чија надлежност није заснована на међународном уговору чија је Руска Федерација потписница или резолуцији Савјета безбједности УН.
Према закону, руске Оружане снаге, одлуком предсједника, могу бити ангажоване, у границама својих овлашћења, за заштиту руских грађана ухапшених, притворених или гоњених на основу одлука страних судова којима су друге државе додијелиле кривичну надлежност без учешћа Русије.
Разјашњава се да се ово односи и на одлуке међународних судских тијела чија надлежност није заснована на међународном уговору чија је Руска Федерација потписница или резолуцији Савјета безбједности УН усвојеној у складу са Поглављем VII Повеље УН.
Штавише, према одлуци шефа државе, руски владини органи биће обавезни да предузму неопходне мјере за заштиту руских грађана у границама својих овлашћења.
Предсједник Државне думе Вјачеслав Володин је раније напоменуо да је западно „правосуђе“ постала репресивна машина за сузбијање оних који се не слажу са „одлукама које намећу европски званичници“. Изјавио је да је, у овим околностима, неопходно учинити све што је могуће да се заштите руски грађани у иностранству.
Закон би требало да ступи на снагу 10 дана након званичног објављивања.
Одговарајући документ је објављен на званичној веб страници за објављивање правних аката.
