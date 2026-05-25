Очајан финиш сезоне: Милан након фијаска "отјерао" све

25.05.2026 19:01

Фото: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Водство Милана данас је званично уручилo отказe тренеру Масимилијану Алегрију, генералном директору Ђорђу Фурланију, спортском директору Иглију Тареу и техничком директору Жофрију Монкади, након резултатске катастрофе и очајног финиша Серије А у којој Росонери нису успјели изборити Лигу шампиона.

Како су навели из клуба, челници Милана су имали циљ повратак у Лигу шампиона и успостављање темеља за досљедно побјеђивање у самом врху Серије А.

„Током већег дијела ове сезоне били смо на једној од прве двије позиције у Серији А, с реалном шансом да се боримо за Скудето. Сама завршница била је потпуно неспојива с дотадашњим играма, а синоћњи разочаравајући пораз у посљедњој утакмици претворио је сезону у недвосмислен неуспјех“, наводе из Милана и додају:

„Сада је вријеме за промјене и свеобухватну реорганизацију фудбалских операција. Одлуком која ступа на снагу одмах, растајемо се с генералним директором Ђорђем Фурланијем, спортским директором Иглијем Тареом, главним тренером Масимилијаном Алегријем и техничким директором Жофријем Монкадом. Захваљујемо се свакоме од њих на њиховом напорном раду и посвећености АЦ Милану током њихових мандата“.

Истакли су да ће нова имена на позицијама које су од данас упражњене бити објављена у догледно вријеме.

Подсјећамо, Милан је завршио као пети након што су синоћ на Сан Сиру поражени од Каљарија резултатом 2:1.

