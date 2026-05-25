Минић: Веома добра безбједносна ситуација

АТВ
25.05.2026 19:20

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на сједници НСРС
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је безбједносна ситуција у Републици Српској веома добра, те да нема криминалних група и других организација које представљају опасност у друштву.

Минић је истакао да Полиција Српске ради квалитетно свој посао, али да је за процесуирање кривичних д‌јела адреса тужилаштво.

"Тулижаштво треба да информише јавност шта и како раде", додао је Минић, преноси Срна.

Он је током расправе у Народној скупштини о извјештају о раду МУП-а Српске за прошлу годину напоменуо да је МУП Српске подио 160 извјештаја о почињеним кривичним д‌јелима у предузећу "Шуме Републике Српске", од којих 50 према директорима и руководиоцима.

"Када је у питању предузеће 'Електропривреда', поднесени су извјештаји против 62 лица, од којих 45 одговорних лица, директора и руководилаца", навео је Минић.

Он је подсјетио да Влада Републике Српске перманентно улаже у опрему и школовање полицајаца, те истакао да ће тако и остати.

"Проблем јесте безбједност у саобраћају, инсистирам да буду појачане контроле. Без обзира на постављене камере, за које возачи већ знају гд‌је су, морамо унаприједити овај сегмент безбједности, а чињеница јесте да много возача управља возилом под дејством опијата", рекао је Минић.

