Минић: Веома добра безбједносна ситуација

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је безбједносна ситуција у Републици Српској веома добра, те да нема криминалних група и других организација које представљају опасност у друштву.
Минић је истакао да Полиција Српске ради квалитетно свој посао, али да је за процесуирање кривичних дјела адреса тужилаштво.
"Тулижаштво треба да информише јавност шта и како раде", додао је Минић, преноси Срна.
Он је током расправе у Народној скупштини о извјештају о раду МУП-а Српске за прошлу годину напоменуо да је МУП Српске подио 160 извјештаја о почињеним кривичним дјелима у предузећу "Шуме Републике Српске", од којих 50 према директорима и руководиоцима.
"Када је у питању предузеће 'Електропривреда', поднесени су извјештаји против 62 лица, од којих 45 одговорних лица, директора и руководилаца", навео је Минић.
Он је подсјетио да Влада Републике Српске перманентно улаже у опрему и школовање полицајаца, те истакао да ће тако и остати.
"Проблем јесте безбједност у саобраћају, инсистирам да буду појачане контроле. Без обзира на постављене камере, за које возачи већ знају гдје су, морамо унаприједити овај сегмент безбједности, а чињеница јесте да много возача управља возилом под дејством опијата", рекао је Минић.
