Почела рехабилитација критичних дијелова пута Билећа Берковићи

Мирис врелог асфалта опет се осјети у херцеговачком кршу. Почела је рехабилитација критичних дијелова пута Билећа Берковићи. Сређују се четири километра.
"Са данашњим даном завршавамо тзв. слој изравнања, у току ове седмице очекујемо сагласност министарства да би сљедеће седмице затворили саобраћај и кренули са завршним слојем и рачунамо да ћемо до 10 јуна завршити комплетне радове", рекао је Милован Самарџић, Невесиње путеви.
Сваки километар новог асфалта значи, кажу први људи општина Билећа и Берковићи.
"Након запостављености ове саобраћајнице она добија значај који заслужује. Што се тиче Берковића ово је најважнија регионална саобраћајница", каже Бојан Самарџић, начелник Берковића.
"Сваки метар асфалта значи за све сегменте живота у једном друштву поготово овај дио гдје је ова магистрала прометна", рекао је Миодраг Парежанин, начелник Билеће.
Прошле године је урађено нешто више од 4 километра пута од Берковића ка Стоцу што је коштало око милион марака. Данас је на врео асфалт стао и први човјек Путева Српске и сабрао уложене милионе.
"Вриједност инвестиције је 1.050.000 марака на овој дионици извођач радова су Невесиње путеви. Ради се о најугроженијој дионици пута од Стоца преко Берковића до Билеће, разматрамо и дионицу између Берковића и ХЕ Дабар", рекао је Миодраг Јанковић, директор Путева Републике Српске.
Јанковић још најављује да ће прва фаза требињске обилазнице бити завршена до краја ове године. Има добре вијести и за превој Жегуља.
"Трећа трака, дужина око осам километара за 15 дана ћемо расписати тендер за избор извођача, тендерска процедура и набавка трају око мјесец дана, надам се да неће бити жалби како би за два мјесеца увели извођача у посао", рекао је Миодраг Јанковић, директор Путева Републике Српске.
Било је ту посла око пројектно планске документације а средства од око 6 милиона су већ обезбијеђена казао је Јанковић.
Осим око Берковића и преко Жегуље новог асфалта би могло бити на још једној критичној дионици. За 15 дана биће расписан тендер за рехабилитацију пута Требиње Билећа. Ти радови би могли почети овога љета.
