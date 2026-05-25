Дјевојка (28) умрла од посљедица топлотног удара током фитнес такмичења

Велике врућине погодиле су Француску посљедњих неколико дана. Температуре у градовима широм ове земље премашују 35 степени и приближавају се 40. подеоку, а током викенда, нажалост, имали смо и велику трагедију као посљедицу свега тога.
Наиме, како преноси портал Оуест Франце, једна дјевојка стара свега 28 година преминула је у недјељу од посљедица топлотног удара, односно хипертермије, током фитнес такмичења "Ирокс" у Лиону.
Све се одвило током недјеље поподне у Лиону, када је дјевојка колабирала, а након тога јој није било спаса у болници. Такмичење је иначе трајало од сриједе, па све до недјеље и јуче је био посљедњи дан.
У питању је такмичење које комбинује трчање (8 километара) са бројним препрекама.
Исти лист преноси да је и један 53-годишњи господин преминуо од посљедица хипертермије током трке "Ла Пyренене" у Паризу у 20. арондисману.
