Дјевојка (28) умрла од посљедица топлотног удара током фитнес такмичења

25.05.2026 15:57

Фото: pexels/Mathias Reding

Велике врућине погодиле су Француску посљедњих неколико дана. Температуре у градовима широм ове земље премашују 35 степени и приближавају се 40. подеоку, а током викенда, нажалост, имали смо и велику трагедију као посљедицу свега тога.

Наиме, како преноси портал Оуест Франце, једна дјевојка стара свега 28 година преминула је у недјељу од посљедица топлотног удара, односно хипертермије, током фитнес такмичења "Ирокс" у Лиону.

Све се одвило током недјеље поподне у Лиону, када је дјевојка колабирала, а након тога јој није било спаса у болници. Такмичење је иначе трајало од сриједе, па све до недјеље и јуче је био посљедњи дан.

У питању је такмичење које комбинује трчање (8 километара) са бројним препрекама.

Исти лист преноси да је и један 53-годишњи господин преминуо од посљедица хипертермије током трке "Ла Пyренене" у Паризу у 20. арондисману.

(телеграф)

