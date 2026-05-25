Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Први топлотни талас захватио је ове године Европу и врло је интензиван.
Обично топлотни талас прво захвати југ Европе, прије свега Медитеран и то углавном прво Шпанију и Португалију, али се овог пута врели талас проширио све до централне Европе, али и до Енглеске, уз рекордне високе температуре, док се језгро врелине налази изнад Шпаније и Француске.
У овим предјелима температуре прелазе и 37 степени, а на југу Енглеске 33, док се у Лондону сутра очекује невјероватних 34 и то рекордних за мај, при чему се овакве температуре веома ријетко биљеже и у најврелијем дијелу љета.
Горе и Француска, Шпанија i Португалија, уз температуре до 37, па и 38 степени, а врели талас захватио је и област Алпа, уз температуре изнад 30 степени, пише Телеграф.
За овакав врели талас одговорна је специфична синоптичка ситуација, односно поље веома високог ваздушног притиска над Европом, док се на висини простире веома изражен термички гребен са сјеверозапада Африке.
При оваквој синоптичкој ситуацији, над Европом се налази веома снажан антициклон, ових дана са центром изнад централних и западних предјела континента. Вриједност ваздушног притиска веома је висока. Осим у приземљу, ово поље притиска развијено је и до виших слојева атмосфере, а поље високог притиска на синоптичким картама је у облику грчког слова омега.
Снажни циклони са облацима и јаким падавинама, који се преко сјевера Атлантика премјештају у западној висинској струји, наиласком на омега блокинг као да су наишли на препреку у виду зида. Усљед такве ситуације, они не могу да зонално (запад – исток) продру унутар Европе и Србије, већ добијају меридијално кретање (југ – сјевер), па тако ови циклони настављају пут са Атлантика или ка сјеверу и ка поларним предјелима или ка југу и ка суптропском подручју.
Док је ових дана вријеме над европским копном право љетње, облаци, али са топлијом ваздушном масом и кишама стижу до сјевера Скандинавије и то од југа према сјеверу, а потом се спуштају од сјевера према југу преко истока Европе, уз освјежење, па је ових дана нпр. знатно угодније и кишније над истоком Медитерана. Тако је током викенда у Грчкој, Турској и на Кипру пљуштала киша, уз температуре око само 20 степени и то чак и на Криту.
Србија се претходних дана налазила на рубу врелог система са запада, због чега су преовладавала јака сјеверна струјања, уз угодне температуре. Почетак ове седмице доноси ширење врелог система и топлотне куполе са запада и централне Европе и према нашем подручју, па нас очекује право љето и очекују нас први тропски дани.
Данас и сутра температуре ће бити од 28 до 32, а у сриједу и до чак 33°C и то ће бити најврелији дан од почетка године. У Београду се очекује и прва тропска ноћ, с обзиром на то да минимална температура неће падати испод 20 степени на ширем подручју центра града, пише Глас Српске
Иако нас очекује тропски топло, температуре неће бити ни налик оним високим са вриједностима од скоро 40 степени на западу и југозападу Европе, а и интензитет врућина биће мањи и потрајаће само до сриједе.
Небо ће бити ведро и без значајних облака.
Већ од четвртка, усљед продора ослабљеног хладног фронта са сјевера, очекује се благи пад температуре за 5 до 7 степени, али ће остати углавном сунчано и топло вријеме, уз температуре око 25 степени, што су и просјечне температуре за крај маја, и таква временска ситуација би се задржала и током првих дана јуна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
49 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
16
39
16
35
16
18
16
12
16
02
Тренутно на програму