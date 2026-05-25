Додик честитао Вучићу кинески орден пријатељства

АТВ
25.05.2026 16:50

Peking, 25. maja 2026.- Predsednik Kine Si Đinping odlikovao je danas u Pekingu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane.Predsednik Si je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvu između Kine i Srbije snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje.
Фото: Tanjug/ DIMITRIJE GOLL/bs

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је предсједнику Србије Александру Вучићу честитку за велико признање, Орден пријатељства, које су му указали Народна Република Кина и предсједник Си Ђинпинг, као и за важне споразуме који ће додатно оснажити економску, технолошку и политичку сарадњу Србије и Кине.

Додик је нагласио да посебну тежину носи чињеница да је предсједник Србије у посјети кинеском предсједнику одмах након сусрета које је Си Ђинпинг имао са /предсједницима САД и Русије/ Доналдом Трампом и Владимиром Путином.

"То говори о међународној позицији Србије, али и о поштовању које кинески народ и руководство имају према Србији и српском народу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Александар Вучић
Small banner