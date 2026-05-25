Додик честитао Вучићу кинески орден пријатељства

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је предсједнику Србије Александру Вучићу честитку за велико признање, Орден пријатељства, које су му указали Народна Република Кина и предсједник Си Ђинпинг, као и за важне споразуме који ће додатно оснажити економску, технолошку и политичку сарадњу Србије и Кине.
Додик је нагласио да посебну тежину носи чињеница да је предсједник Србије у посјети кинеском предсједнику одмах након сусрета које је Си Ђинпинг имао са /предсједницима САД и Русије/ Доналдом Трампом и Владимиром Путином.
Честитам предсједнику Србије Александру Вучићу @avucic на великом признању, Ордену пријатељства, које су му указали Народна Република Кина и предсједник Си Ђинпинг, као и на важним споразумима који ће додатно оснажити економску, технолошку и политичку сарадњу Србије и Кине.…— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 25, 2026
"То говори о међународној позицији Србије, али и о поштовању које кинески народ и руководство имају према Србији и српском народу", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
