Да ли сте чули Сениду како пјева Стојин хит?

25.05.2026 17:36

Senidah Sava Centar
Фото: TikTik/printscreen

Регионална музичка звијезда Сенида Хајдарпашић, познатија као Сенида, одржала је други концерт у Сава Центру у Београду. Једном обрадом изненадила је све присутне.

Ријеч је о пјесми "Умри" фолкерке Стоје Новаковић.

"Стоп! Само нешто - ако сте нешто хтјели да снимате, ово мислим да је прави тренутак. Кад један велики глас отпјева твоју пјесму, не једну него двије на свом концерту, онда морам и ја да се захвалим и да отпјевам њену пјесму. Да знате да никоме није посвећена", рекла је и намигнула публици.

Музичарима је поручила да ову пјесму свирају "секси" и признала да се "бори" с овом пјесмом па су јој помогле д‌јевојке које пјевају бацк вокале.

@dimitrijevokic

Queens supporting queens 😂✨💙

♬ original sound - Dimitrije Vokić

Након тога је извела споменуту пјесму. Реакције на друштвеним мрежама су помијешане.

"Нисам љубитељ њеног гласа, али њена појава и сваки њен концерт увијек су свјетски", "Браво. И овд‌је пуца од емоција", "Даје ми 'Dusk Till Dawn' вибе", "Уништила пјесму", "Шта је ово, господе?", неки су од коментара на ТикТоку.

Сенида је за овај концерт одабрала упечтаљиву модну креацију. Од‌јенула је бордо корзет којим је нагласила деколте и изрезану провидну сукњу, пише Кликс

Она ће вечерас одржати трећи концерт у Сава Центру у Београду, а улазнице су распродане. Након тога је очекују концерти у Дизелдорфу (6. јуна), Будви (16. јула), Бањој Луци (18. јула), на Тјентишту (19. јула) и бројни други.

