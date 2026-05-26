Ово је Саша, први побједник ријалитија на Балкану: Освојио 100.000 евра и све потрошио за дан!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Побједник првог Великог брата у Хрватској Саша Ткалчевић (54), иначе и први ријалити побједник на Балкану је одлучио да се сели.
Наиме, Ткалчевић од 2017. с иселио и са породицом живи у Штокхолму, а након девет година одлучио је да напусти све.
Човјек којег је Хрватска упознала као побједника ријалитија, данас више не живи од те епизоде, нити се њоме посебно оптерећује. У Шведској је изградио породични живот, радио као тату мајстор, покренуо посао с папиром, васпитава дјецу на три језика и сада поновно пакује ствари и напушта све, овај пут због шуме, језера, мира и живота који му више одговара.
"Ако изоставимо бајке, ми у Шведској исто радимо, мучимо се и боримо, плаћамо рачуне, као и у Хрватској. Жао ми је људи који овде дођу због новца, због штедње. Они живе између посла и куће, ништа нису видјели и искусили, не знају шта се догађа две улице даље и онда једва чекају годишњи одмор да у Хрватској могу показати како су успјели. Ја сам у Шведску дошао због другачијег живота".
"У град Карлскогу, око 250 километара западно од Штокхолма према Норвешкој. Купили смо тамо кућу близу језера. Супруга Мирела је већ добила посао у тамошњој болници која је врло близу наше куће. Желим да моја дјеца, 15-годишњи Дориан, пет година млађи Нео и 8-годишњи Оскар живе добро и удобно, да станују у својој кућу, да имају своје двориште. С нама је донедавно живио и Доминик, Мирелин најстарији син", признао је он.
"Имам фирму за велепродају папира. Сарађујем с једном фабриком у Бјеловару, имам врло повољне цијене и посао иде добро. То ми је омогућило да радим од куће и живим гдје год желим. А тетовирањем се бавим толико да ми не постане обавеза" открио је она за Индекс.
Саша је од побједе и 100.000 евра вратио све дугове које је имао и купио некретнину.
"Ух, па наравно. Био сам дужан банкама, отплатио сам све кредите и купио своју некретнину. Постао сам материјално неовисан, то је била велика ствар", преноси Телеграф
