Ово је Саша, први побједник ријалитија на Балкану: Освојио 100.000 евра и све потрошио за дан!

АТВ
26.05.2026 15:31

ријалити учесник и побједник првог рјалитија на Балкану
Побједник првог Великог брата у Хрватској Саша Ткалчевић (54), иначе и први ријалити побједник на Балкану је одлучио да се сели.

Наиме, Ткалчевић од 2017. с иселио и са породицом живи у Штокхолму, а након девет година одлучио је да напусти све.

Човјек којег је Хрватска упознала као побједника ријалитија, данас више не живи од те епизоде, нити се њоме посебно оптерећује. У Шведској је изградио породични живот, радио као тату мајстор, покренуо посао с папиром, васпитава дјецу на три језика и сада поновно пакује ствари и напушта све, овај пут због шуме, језера, мира и живота који му више одговара.

Он је проговорио о животу у Шведској.

"Ако изоставимо бајке, ми у Шведској исто радимо, мучимо се и боримо, плаћамо рачуне, као и у Хрватској. Жао ми је људи који овде дођу због новца, због штедње. Они живе између посла и куће, ништа нису видјели и искусили, не знају шта се догађа две улице даље и онда једва чекају годишњи одмор да у Хрватској могу показати како су успјели. Ја сам у Шведску дошао због другачијег живота".

Гдје се сели?

"У град Карлскогу, око 250 километара западно од Штокхолма према Норвешкој. Купили смо тамо кућу близу језера. Супруга Мирела је већ добила посао у тамошњој болници која је врло близу наше куће. Желим да моја дјеца, 15-годишњи Дориан, пет година млађи Нео и 8-годишњи Оскар живе добро и удобно, да станују у својој кућу, да имају своје двориште. С нама је донедавно живио и Доминик, Мирелин најстарији син", признао је он.

Открио је и чиме се сада бави.

"Имам фирму за велепродају папира. Сарађујем с једном фабриком у Бјеловару, имам врло повољне цијене и посао иде добро. То ми је омогућило да радим од куће и живим гдје год желим. А тетовирањем се бавим толико да ми не постане обавеза" открио је она за Индекс.

Саша је од побједе и 100.000 евра вратио све дугове које је имао и купио некретнину.

"Ух, па наравно. Био сам дужан банкама, отплатио сам све кредите и купио своју некретнину. Постао сам материјално неовисан, то је била велика ствар", преноси Телеграф

