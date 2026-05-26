Слоба Васић усред ноћи брао цвијеће, а у позадини се чује ''Био сам пијанац''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Слоба Васић, након што је недавно пуштен са мушког одјељења психијатријске клинике "Др Лаза Лазаревић" у којој је био након што је под дејством алкохола направио инцидент у авиону, показао је да је мир пронашао са својом породицом.
Слоба Васић и његова супруга Лела Васић усред ноћи су шетали и уживали, а током шетње пјевач је одлучио да убере цвијеће из дворишта и направи букет за своју супругу која му је била неизмјерна подршка у тешким тренуцима.
Лела је објавила видео на Инстаграму, уз опис: “Шетња је најбољи лијек за све, али и пјесма”. У питању је пјесма од Шабана Шаулића “Био сам пијанац” која се чује у видео снимку.
Слоба Васић је након изласка из болнице открио да је алкохол био окидач за његово понашање.
– Тог тренутка је “Лаза Лазаревић” болница била једина дежурна. Да је друга установа била дежурна, отишао бих тамо – објашњава Слоба зашто се баш ту упутио.
– Ништа страшно. Десило се шта се десило, не желим да се враћам на то. Имао сам непријатност и нисам могао да уђем на лет. Сваком човјеку може да се деси тако нешто, све је за људе. Није ништа страшно, углавном. Као што сам и прије неки дан рекао медијима, ја сам обичан човјек као и сви остали и у складу у тим се и понашам – каже.
– Пријала ми је изолација, мало да човјек охлади главу од свега. Ја сам добровољно отишао тамо. Анксиозност је нешто што траје, сигуран сам да то има везе са свим, али изборићу се. Тих дана сам мало више попио, то је узрок – објашњава пјевач.
– За све у животу мора да постоји неки окидач, мени је то био алкохол. Ја због тога нисам могао да уђем на лет, па ме је разбјеснило. Има начина да се изађе из тога, само што сам ја јавна личност, па се то гледа другачије – рекао је Слоба за медије.
(Блиц)
