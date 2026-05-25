Нова пресуда: Северинин син ће од сада живјети с њом

Након дугогодишње правне борбе између Северине и њеног бившег партнера Милана Поповића, стигао је нови преокрет у случају старатељства над њиховим сином Александром.
Општински грађански суд у Загребу донио је неправоснажну пресуду у дугогодишњем спору око старатељства над сином Северине Вучковић и српског предузетника Милана Поповића.
Њихов син Александар одсад ће живјети с мајком, потврдила је Северинина адвокатица Јасминка Билош за „Индекс.хр“.
Због осјетљивости случаја није хтјела износити више информација у јавност, али је познато да ће њихов 14-годишњи син у наредном периоду живјети с мајком, док ће односи и виђања с оцем бити дефинисани судском одлуком.
Спор између Северине Вучковић и Милана Поповића око старатељства над сином Александром почео је још 2013. године, недуго након њиховог прекида везе.
Током више од деценије услиједиле су бројне судске одлуке, жалбе и нова рочишта пред судовима у Хрватској. Један од највећих преокрета догодио се почетком 2024. године када је Врховни суд Хрватске укинуо претходну одлуку о заједничком старатељству и привремено додијелио бригу о дјетету оцу. Касније је Жупанијски суд у Сплиту донио нову одлуку којом је поново уређено заједничко родитељско старање.
Цијели спор трајао је више од 12 година и постао један од најпраћенијих породичних судских процеса у регионалној јавности.
