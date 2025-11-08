Logo
Огласила се Северина након што се замало насадила на нос

АТВ

08.11.2025

17:28

0
Северина
Фото: Screenshot

Хрватска музичка звијезда Северина огласила се након што је пала током концерта у Арени Загреб.

Подијелила је снимак и нашалила се на властити рачун.

"Одмах сам пала (на другој пјесми), али уз вас сам синоћ стигла и до звијезда (комада три). Вечерас, надам се, без падавина... Иако, не желим вас оставити закинуте за тај 'сензационални' призор. Тако да, ако се догоди, сматрајте да је намјерно (чисто 'због равнотеже међу звијездама')", написала је.

"Браво! Ко пада, тај се још снажнији диже", "Драга Северина, показала си опет колико си велика! Паднеш, устанеш и засјаш још јаче. Твоја енергија и осмијех увијек дотакну срце Хвала ти што остајеш тако аутентична и јака", "Обожавам", неки су од коментара на њеном Инстаграм профилу.

Северина

