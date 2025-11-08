Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

Извор:
У Ботаничком врту Земаљског музеја Босне и Херцеговине ових дана цвјета необична и ријетка врста висибабе, а то је висибаба краљице Олге.
За разлику од уобичајених висибаба које нас својим бијелим цвјетовима увесељавају тек крајем зиме, ова посебна врста цвјета усред јесени и привлачећи пажњу свих који је примијете међу камењарима врта.
Оно по чему се висибаба краљице Олге разликује од познатије прољетне рођаке јесу њени врло кратки листови, који се понекад чак ни не појаве током цвјетања, а лако ју је препознати и по зеленкастој прузи која се протеже дуж сваког листа.
У природним условима ова врста обитава у јужној Европи, тачније у Грчкој, Италији, Албанији, Црној Гори, Хрватској те Босни и Херцеговини.
Најчешће расте на влажним и сјеновитим мјестима, скривена међу стијенама и клисурама, гдје се храни хумусом богатим тлима на кречњачкој подлози.
Због ограниченог распрострањења и осјетљивости станишта, висибаба краљице Олге има значајан конзервацијски статус. На међународној ИУЦН Црвеној листи сврстана је у категорију рањивих врста, док је на Црвеној листи флоре ФБиХ означена као "недовољно позната", што указује на мањак података о њеном стварном броју и стању популације у природи.
Стручњаци упозоравају да се ова ријетка јесења висибаба не смије сакупљати из природних станишта, већ да је потребно чувати и пратити њене популације. Управо зато је примјерак који тренутно краси Ботанички врт Земаљског музеја драгоцјен подсјетник на богатство и рањивост домаће флоре, али и позив на одговоран однос према природи.
