Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

Извор:

Радио Сарајево

08.11.2025

16:46

Висибаба
Фото: Земаљски музеј

У Ботаничком врту Земаљског музеја Босне и Херцеговине ових дана цвјета необична и ријетка врста висибабе, а то је висибаба краљице Олге.

За разлику од уобичајених висибаба које нас својим бијелим цвјетовима увесељавају тек крајем зиме, ова посебна врста цвјета усред јесени и привлачећи пажњу свих који је примијете међу камењарима врта.

uvidjaj policija rs

Хроника

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

Оно по чему се висибаба краљице Олге разликује од познатије прољетне рођаке јесу њени врло кратки листови, који се понекад чак ни не појаве током цвјетања, а лако ју је препознати и по зеленкастој прузи која се протеже дуж сваког листа.

У природним условима ова врста обитава у јужној Европи, тачније у Грчкој, Италији, Албанији, Црној Гори, Хрватској те Босни и Херцеговини.

Најчешће расте на влажним и сјеновитим мјестима, скривена међу стијенама и клисурама, гдје се храни хумусом богатим тлима на кречњачкој подлози.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

Због ограниченог распрострањења и осјетљивости станишта, висибаба краљице Олге има значајан конзервацијски статус. На међународној ИУЦН Црвеној листи сврстана је у категорију рањивих врста, док је на Црвеној листи флоре ФБиХ означена као "недовољно позната", што указује на мањак података о њеном стварном броју и стању популације у природи.

Стручњаци упозоравају да се ова ријетка јесења висибаба не смије сакупљати из природних станишта, већ да је потребно чувати и пратити њене популације. Управо зато је примјерак који тренутно краси Ботанички врт Земаљског музеја драгоцјен подсјетник на богатство и рањивост домаће флоре, али и позив на одговоран однос према природи.

Висибаба

Цвијеће

