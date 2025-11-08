Logo
Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Аутор:

Стеван Лулић

08.11.2025

16:29

Коментари:

0
Хапшење у Зворнику
Фото: Уступљена фотографија

Дарко Дуловић, који је јуче ухапшен у Зворнику због случаја "снајперисти у Србији", предат је Служби за послове са странцима БиХ.

Дуловића су Служби предали припадници Жандармерије Полицијске управе Зворник, потврђено је у МУП-у Републике Српске.

"Припадници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске лишили су слободе ово лице, јер су у протеклом периоду дошли до сазнања да наведени илегално борави на подручју БиХ и да користи лажни идентитет и фалсификоване документе Републике Чешке", наведено је из МУП-а.

Наводећи иницијале, МУП је нагласио да се Дуловић од раније доводи у везу са припадношћу једној од организованих криминалних група из региона.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

"У оквиру оперативне сарадње са полицијским и безбједносним агенцијама из БиХ и Републике Србије, дошло се до сазнања да наведени може бити укључен у планирање и извршење кривичних дјела против безбједности људи и имовине", закључили су из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Подсјећамо, МУП Србије јуче је саопштио да је више особа ухапшено у Србији и Републици Српској због случаја "снајперисти".

Дуловић је од раније познат полицији, а довођен је и у везу са Кавачким кланом.

Ко је Дарко Дуловић прочитајте у одвојеној вијести у наставку.

Хапшење у Зворнику

Хроника

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

Тагови:

Коментари (0)
