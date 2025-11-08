Logo
Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

08.11.2025

16:24

Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази
Фото: СРНА

Упорно хорско тражење Бакира Изетбеговића (СДА) и других бошњачких политичких елита да превазиђени недемократски апарат у форми ОХР настави да се брутално обрачунава са демократијом, уставом и вољом народа, јасно показује неспособност политичког Сарајева да заједно са другима гради БиХ као заједничку државу њених конститутивних народа, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Бакир Изетбеговић је, због својих веза са радикалним елементима, најмање позван да прича о "неким наративима". И ако баш треба коментарисати, онда ћу рећи да су његови политички узори поставили тезу да нема коегзистенције између исламске вјере и неисламских друштвених и политичких институција, а њихови вјерски лидери су говорили да су сви народи распадом бивше Југослaвије добили своју државу осим Бошњака", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Наводи да су у томе препознали проблем те да се, како каже, боре се на свој начин против доминације једних над друга два.

"ОХР је правио добре услуге управо таквом концепту доминације, али лоше услуге Босни и Херцеговини и све то под изговором прављења тобоже функционалне државе. Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази. Али, и поред свих притисака којима је Република Српxка изложена, поручујемо Бакиру Изетбеговићу и њему сличнима: Живи смо и намјеравамо остати живи. Република Српска је наш живот и брана од Изетбеговићевих мегаломанских политичких амбиција. Можда су могли слагати многе, али нас не могу слагати јер ми знамо и њихово лице и њихово наличје", истакла је Цвијановићева.

Ми смо хришћани и бранимо хришћанство, каже Цвијановић.

"И како другима не ускраћујемо право да буду шта желе не дозвољавамо другима да нас утапају у концепте у којима нестају идентитети под маском прављења неке тобоже функционалне државе. Ми не мрзимо никога, али имамо право да се бранимо од сарајевске мржње", написала је Цвијановић.

Жељка Цвијановић

ОХР

