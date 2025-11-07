Милић за АТВ: Кампања за пријевремене изборе је брзопотезни тест

Извор:
АТВ
07.11.2025
23:14
Марија Милић, власница агенције ’МУДРА ОВЦА комуникације’, рекла је у емисији "Битно" на АТВ-у да ниједан од кандидата на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске не изгледа као да жели да побиједи.
"Мени ниједан не изгледа као да жели да побиједи. Изгледају ми као неко ко је силом прилика морао да се нађе ту. Можда гријешим, можда ћемо за ове двије седмице видјети не знам шта, не знам какве политичке поруке. Али, заиста изгледају као неко ко је принуђен био да то нешто одради", рекла је Милићева за АТВ.
Она сматра да је ово заправо тест за наредну годину када се одржавају редовни општи избори.
"Мислим да ће ово бити кампања за неки брзопотезни тест за 2026. годину. Да видимо како се СДС понаша имајући у виду ситуацију у СДС-у, они немају ни свог предсједника. Просто да виде како то изгледа на терену", нагласила је она и додала:
"Ситуација је таква јер за двије седмице они не могу да направе чудо. Мени изгледа као неки брзопотезни тест да они сад покажу шта се ту може евентуално десити 2026. године".
Није увјерена да ће ово бити кампања која ће бити Блануша против Карана.
"Већ просто власт-опозиција, стандардна прича која је била и до сада", рекла је.
