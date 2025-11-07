Марковић за АТВ: Огроман број грађана не зна да ли ће бити избори

Извор:
АТВ
07.11.2025
22:34
Коментари:0
Понашамо као да ће избора бити, а да сутра може да их не буде, рекао је за АТВ у емисији "Битно Жарко Марковић, замјеник главног и одговорног уредника Гласа Српске.
Марковић је појаснио да постоје приче да до избора на крају неће доћи иако никоме нису јасни разлози.
Ипак, указао је на један примјер.
"Има та прича око тик ЦИК-ових тендера, а знамо каква је ова држава када су у питању жалбе на тендере, све живо се може одгодити једном обичном жалбом. Значи, имаћемо три дана кампање и можда одлуку да ће се неке ствари морати пролонгирати", рекао је Марковић за АТВ и додао:
"Прилично једна конфузна ситуација".
Међутим, Марковић наглашава да је у цијелој ситуацији најбитнији однос грађана према пријевременим изборима.
"Огроман број њих нема појма да су избори. Ја мислим да смо данас изашли на улице и питали 100 људи да ли почиње кампања, 85 посто би рекло да појма нема да се то дешава. И то је у ствари можда највећи проблем у цијелој овој причи што је од почетка овог процеса против господина Додика, и све ово што се послије дешавало, чини ми се да је завладао један општи дефетизам у јавности. Да то људе уопште не интересује, да се само медији тиме баве, а да конзументи тих информација се баве, такорећи, животним стварима", рекао је Марковић.
Нагласио је да је таква атмосфера свега што се дешавало протекле двије године.
Наука и технологија
1 ч0
Хроника
2 ч1
Свијет
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
39
23
14
22
54
22
34
22
04
Тренутно на програму