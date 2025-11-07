Logo

УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

Извор:

Агенције

07.11.2025

21:42

Коментари:

0
УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство
Фото: Танјуг/АП

Европска фудбалска федерација планира промјене у квалификационом систему за Свјетско и Европско првенство.

Нови формат требало би да буде представљен у наредних шест месеци, изјавио је предсједник европске куће фудбала Александар Чеферин.

Прије мјесец дана појавиле су се спекулације да Уефа разматра „лигу по узору на Лигу шампиона“ и за квалификације за наредно Европско првенство.

Међутим Ћеферин је то одбацио и најавио да је у питању други систем.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Уефа тренутно разматра начине да повећа занимљивост квалификација, јер интересовање навијача и телевизијских кућа опада, посебно због великих разлика у квалитету међу репрезентацијама. Највећа победа ове године била је Аустрија – Сан Марино 10:0, док је Француска двије године раније у квалификацијама за ЕУРО 2024. савладала Гибралтар 14:0.

„Још не знамо тачно у ком правцу ћемо ићи. Да ли има смисла да имате резултат 10:0? А опет, да ли има смисла да мале и средње репрезентације стално играју против великих и никада се не квалификују? Ако бисмо могли некако да комбинујемо та два приступа, то би било идеално“, рекао је Чеферин.

УЕФА је кроз такмичење Лиге нација већ омогућила да барем једна слабије рангирана репрезентација избори пласман на Европско првенство. Тако је Сјеверна Македонија играла на ЕУРО 2020, а Грузија на ЕУРО 2024, где је стигла до осмине финала, где је испала од каснијег шампиона, Шпаније.

Подијели:

Тагови:

УЕФА

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Evropsko prvenstvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хапшење у Зворнику

Хроника

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

17 мин

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

20 мин

0
Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

Свијет

Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

25 мин

0
Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Свијет

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

34 мин

0

Више из рубрике

Младен Жижовић

Фудбал

Раднички у црним дресовима до краја године у част Младена Жижовића

53 мин

0
Писмо за небеску клупу

Фудбал

Писмо за небеску клупу

4 ч

0
Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Фудбал

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

5 ч

0
Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!

Фудбал

Ово је коначна одлука Звезде о Владану Милојевићу!

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

51

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

47

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

21

42

УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

21

41

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

38

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner