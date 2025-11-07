УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

Извор:
Агенције
07.11.2025
21:42
Европска фудбалска федерација планира промјене у квалификационом систему за Свјетско и Европско првенство.
Нови формат требало би да буде представљен у наредних шест месеци, изјавио је предсједник европске куће фудбала Александар Чеферин.
Прије мјесец дана појавиле су се спекулације да Уефа разматра „лигу по узору на Лигу шампиона“ и за квалификације за наредно Европско првенство.
Међутим Ћеферин је то одбацио и најавио да је у питању други систем.
Уефа тренутно разматра начине да повећа занимљивост квалификација, јер интересовање навијача и телевизијских кућа опада, посебно због великих разлика у квалитету међу репрезентацијама. Највећа победа ове године била је Аустрија – Сан Марино 10:0, док је Француска двије године раније у квалификацијама за ЕУРО 2024. савладала Гибралтар 14:0.
„Још не знамо тачно у ком правцу ћемо ићи. Да ли има смисла да имате резултат 10:0? А опет, да ли има смисла да мале и средње репрезентације стално играју против великих и никада се не квалификују? Ако бисмо могли некако да комбинујемо та два приступа, то би било идеално“, рекао је Чеферин.
УЕФА је кроз такмичење Лиге нација већ омогућила да барем једна слабије рангирана репрезентација избори пласман на Европско првенство. Тако је Сјеверна Македонија играла на ЕУРО 2020, а Грузија на ЕУРО 2024, где је стигла до осмине финала, где је испала од каснијег шампиона, Шпаније.
