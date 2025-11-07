Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Извор:
Митровдан, празник Светог Димитрија Солунског, обиљежава се 8. новембра и посвећен је храбрости, вјери и заштити. Ово је дан када се домови испуњавају молитвама, благословима и захвалношћу, а вјерници се присјећају светитеља који, како се вјерује, никада не оставља оне који му се са искреном молитвом обрате.
У православном календару, Митровдан је дан сјећања на Светог Димитрија, римског војсковођу из Солуна, познатог по својој храбрости и непоколебљивој вјери. Иако је имао висок положај у римској војсци, Димитрије је отворено исповиједао хришћанство, због чега је био прогоњен и на крају мученички пострадао.
Његова вјера, међутим, није нестала са његовом смрћу,напротив, прерасла је у симбол снаге и заштите. У народном предању, Свети Димитрије се поштује као чувар домова, породица и ратника, али и као онај који молитвом и чудом помаже свима који му се обрате.
Према старом предању, Свети Димитрије је више пута спасао свој родни Солун од пропасти. Током једне опсаде, када су варварске хорде запријетиле да заузму град, становници су тврдили да су током ноћи видјели светитеља како јаше на коњу, обучен у војничку опрему, како обилази зидине и брани град.
Нападачи су се, каже легенда, уплашили и повукли, а Солун је остао нетакнут. Од тада се Свети Димитрије поштује као небески заштитник града и свих оних који вјерују у чуда.
На иконама се приказује као млади ратник, са копљем или мачем у руци, али његова снага не лежи у оружју, већ у вјери, истрајности и тихој заштити коју пружа своме народу.
У српском народном календару, Митровдан означава крај љетње половине године и почетак зиме. То је вријеме када се сабира све што је учињено током године и када домаћинства затварају врата пред хладним данима.
У појединим крајевима Србије верује се да на Митровдан не треба започињати велике послове, нити путовати далеко. Умјесто тога, дан треба провести у миру, са породицом, у молитви и захвалности, пише Она.
