Полицајци добијају камере на униформе

Извор:
АТВ
07.11.2025
16:51
Коментари:0
Кориштење “боди” камера у раду полицајаца представља један од кључних корака у борби против корупције, јер ће такве камере снимати рад полицајаца на терену, посебно када се ради о остваривању директних контаката са грађанима.
Припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона (МУП СБК) од 10. новембра 2025. године, у оквиру својих овлаштења, почињу са кориштењем савремених “боди” камера, сходно важећим законским прописима и процедурама.
Свијет
Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца
Приликом кориштења наведених камера, грађани ће бити обавијештени да се врши снимање, како би се у што већој мјери осигурала транспарентност и професионалност у раду полиције, а грађани се осјећали сигурније, јер су на тај начин заштићени од свих евентуалних коруптивних дјеловања полицијских службеника, али и непримјереног и сваког другог непрофесионалног понашања.
Примјена “боди” камера је дио стратешког антикорупционог плана који је првенствено усмјерен на борбу против корупције, што ће у многоме допринијети побољшању законитости и ефикасности у раду полицијских службеника, имајући у виду све њене техничке могућности, нарочито код евидентирања уочених прекршаја, али и других незаконитих радњи.
Фудбал
Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици
Набавком и употребом “боди” камера МУП СБК наставља са процесом увођења савремене технолошке опреме и материјално-техничких средстава у рад полицајаца, укључујући ранију набавку и стављање у функцију већег броја “ЛПР” камера, фиксних и мобилних радара и др.
"Стање безбједности на подручју СБК већ се дужи период оцјењује као задовољавајуће, а набавком и кориштењем боди камера реално је очекивати да ће се такво стање и додатно побољшати, што на крају доприноси стварању сигурнијег окружења на подручју нашег кантона, али и шире", саопштено је из МУП-а СБК.
Република Српска
36 мин0
Хроника
46 мин0
Свијет
49 мин0
Свијет
51 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму