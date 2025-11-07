Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

Извор:
СРНА
07.11.2025
16:43
Русија осуђује скрнављење остатака бораца против фашизма у Естонији, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Русија категорично осуђује неморалну, криминалну кампању која се спроводи у Естонији, односно скрнављење остатака погинулих бораца против фашизма", рекла је Захарова на брифингу и подсјетила да руски Кривични законик предвиђа казну за такве поступке.
Према њеним ријечима, овдје се ради о "ексхумацији багером" остатака совјетских морнара који су погинули током Великог отаџбинског рата 1941-1945. године и сахрањени су у Локси.
