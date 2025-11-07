Logo

Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца

Извор:

СРНА

07.11.2025

16:43

Коментари:

0
Захарова осудила скрнављење посмртних остатака руских бораца
Фото: Танјуг/АП

Русија осуђује скрнављење остатака бораца против фашизма у Естонији, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Русија категорично осуђује неморалну, криминалну кампању која се спроводи у Естонији, односно скрнављење остатака погинулих бораца против фашизма", рекла је Захарова на брифингу и подсјетила да руски Кривични законик предвиђа казну за такве поступке.

Према њеним ријечима, овдје се ради о "ексхумацији багером" остатака совјетских морнара који су погинули током Великог отаџбинског рата 1941-1945. године и сахрањени су у Локси.

6878f906e8595 Жижовић

Фудбал

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

"У току је рат против хуманости, човјечности и историјског памћења и то се не дешава само у Украјини. Балтичке земље су мјесто гдје се води права битка са савјешћу. Ово је још један чин државног вандализма против сјећања на совјетске војнике који почивају у граду Локса", рекла је Захарова на брифингу.

Она је оцијенила да су ти поступци "очигледна дехуманизација", и представљају кршење међународних обавеза Талина.

Подијели:

Таг:

Марија Захарова

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

Фудбал

Борац и Раднички играју за Жижовића: Сав приход иде породици

37 мин

0
"Пројекат ауто-пута Вукосавље-Брчко може да иде у реализацију"

Република Српска

"Пројекат ауто-пута Вукосавље-Брчко може да иде у реализацију"

39 мин

0
Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

Хроника

Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

49 мин

0
Зохран Мамдани, градоначелник Њујорка

Свијет

Нови градоначелник Њујорка разбјеснио Србе

52 мин

0

Више из рубрике

Зохран Мамдани, градоначелник Њујорка

Свијет

Нови градоначелник Њујорка разбјеснио Србе

52 мин

0
Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених

Свијет

Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених

54 мин

0
Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

Свијет

Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

2 ч

0
Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

Свијет

Демократе у одбору Представничког дома позвале бившег принца Ендруа да свједочи

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

17

09

Велики дио Бањалуке остаје без струје

17

05

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

17

01

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

16

57

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner