Нови градоначелник Њујорка разбјеснио Србе

Извор:

Курир

07.11.2025

16:27

Зохран Мамдани, градоначелник Њујорка
Фото: Tanjug/AP Photo/Alejandro Granadillo

Зохран Мамдани, кандидат Демократске странке који је побиједио на изборима за градоначелника Њујорка, привукао је пажњу албанске заједнице и шире јавности када је током сусрета са присталицама у њујоршком кварту Квинс показао рукама - симбол албанског орла, посебно непопуларног и омраженог међу Србима.

Овај покрет рукама, познат као знак орла, представља за Албанце национални идентитет и понос, али га често користе како би провоцирали и вријеђали српски народ, посебно на утакмицама и великим манифестацијама.

Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Хроника

Шамарала дијете пред свима у аутобусу, полиција на ногама

Зохрана су Албанци прихватили с одушевљењем посебно јер се солидарисао са њима истичући то на овакав начин и јавно, а посебно и због тога што је муслиман, што је посебно обрадовало велики број Албанаца.

Мамдани који је постао нови градоначелник Њујорка, највећег америчког града, сигурно је имао велику подршку албанске заједнице у овом граду.

Демократа из Квинса

Зохран Мамдани је на унутарстраначким изборима 2025. године побиједио је бившег гувернера Ендрјуа Куома и освојио демократску номинацију за градоначелника Њујорка.

Побиједио је и на општим изборима у новембру и постао први муслимански градоначелник и први градоначелник индијског поријекла у историји Њујорка.

Милорад Којић

Република Српска

Којић: Звиздић лицемјеран - смета му легитимни Сијарто, а не смета нелегитимни Шмит

Можда би приказивање албанског орла требало све у Србији да нас забрине. Албанци традиционално подржавају демократе, а подршка Зохрану је сада вишеструка. Најприје зато што је демократа, затим, зато што је муслиман и на крају, зато што је изразио приврженост албанској популацији у Америци.

Поријекло и биографија

Зохран Кваме Мамдани рођен је 18. октобра 1991. године у Кампали, Уганди. Син је индијско-америчке редитељке Мире Наир и научника Махмуда Мамданија, који је индијског поријекла и живи у Уганди.

Породица се преселила у Њујорк када је имао седам година. Тамо је похађао Бронкс Хај Скул оф Сајенс, а потом студирао афричке студије (Африкана Студес) на Баудуин колеџу у Мејну.

Године 2018. постао је држављанин Сједињених Америчких Држава.

Зохран Мамдани

Njujork

Србија

Albanci

Срби

dvoglavi orao

