Ова ријеч у поруци има скривено значење

07.11.2025

15:51

Ова ријеч у поруци има скривено значење
У дигиталном добу кратке поруке попут ОК или емотикона подигнутог палца постале су свакодневица.

Ипак, колико често размишљамо шта оне заправо значе?

Психолози истичу да наизглед неутралне поруке могу скривати различите емоције и тумачења, од обичног слагања до незаинтересованости или чак прикривене фрустрације.

Проблем настаје када пошиљаоци и примаоци дају потпуно различите интерпретације истом изразу, што може довести до неспоразума и непотребне напетости.

Психолог Тереса Баро објашњава да ОК често није само знак сагласности, већ понекад означава и пасивну акцептацију, примаоци примају информацију, али без стварног емоционалног или вербалног ангажмана.

"Другим ријечима, оно што дјелује као једноставан одговор може много тога открити о расположењу и ставовима особе с којом комуницирамо", наводи Баро.

Понекад ОК функционише и као баријера. Кратки облик дијалога може одржавати дистанцу између саговорника и сигнализовати недостатак емоционалног ангажмана или жељу да се не улази у даљњу разраду теме. Ако особа која је обично причљива изненада одговара само с ОК, то може бити знак досаде, умора или недостатка интереса за тренутну тему.

Баро додаје да минимални одговор може бити и дипломатски потез, особа користи ОК да избјегне потенцијално напету расправу, што је суптилан начин повлачења без ескалације конфликта. Слично томе, специјалиста за интерперсоналну комуникацију Силвиа Конгост истиче да ОК може бити и начин суптилног постављања граница.

"Није увијек непристојно, понекад пошиљаоци једноставно немају енергије, воље или мотивације да наставе разговор”, објашњава Конгост.

ОК није само ријеч

За правилно разумијевање ОК важно је узети у обзир шири контекст поруке или цијеле конверзације. Прије него му придамо значење, треба посматрати досадашњи стил комуникације, је ли саговорник обично причљив и топао или од почетка минималан? Нагли пад у комуникативности може бити значајан сигнал.

Такође, канал комуникације игра важну улогу. У разговорима лицем у лице тон гласа, мимика и паузе откривају много више него текстуалне поруке. Тренутно расположење и ситуација такође утичу, особа може бити уморна, заузета или растресена, а мањак текстуалног ангажмана не мора бити емотивно обојен, преноси "Дневно".

Ако постоји осјећај дистанце, деликатно постављено питање попут “Је ли све у реду?” или “Желиш ли да разговарамо о томе?” може разјаснити ситуацију и спријечити неспоразуме.

Вриједи напоменути да ОК није само ријеч, већ се често изражава и гестом палца горе. У већини култура ово је неутралан или позитиван знак, али у неким дијеловима свијета, на примјер у земљама Блиског Истока, Латинске Америке, Ирану, Парагвају, Грчкој, Русији, Аустралији или на Сардинији, може се сматрати увредљивим.

У међународној комуникацији важно је обратити пажњу на такве нијансе. Једноставно ОК може значити пасивну акцептацију, емоционалну дистанцу, незаинтересованост, жељу за избјегавањем конфликта, јасно затварање теме или суптилно постављање граница.

Кључ за правилно разумијевање лежи у посматрању контекста, претходних односа и пажљивом ослушкивању нијанси у комуникацији. Када постоји сумња, једноставно и пажљиво питање често је боље од низа погрешних претпоставки.

